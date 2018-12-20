Türkiye ile Rusya arasında sanayi iş birliği protokolü imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak." dedi.

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun 13. Dönem Protokolü'nün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, iki ülkenin kamu kurumları üst düzey yöneticilerinin yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Büyükdede, buradaki konuşmasında, bugün yapılan Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı'nda Türkiye ile Rusya arasında sanayi alanında ortak çalışmaları artırma kararı aldıklarını dile getirerek, gelecek temmuzda Uluslararası Sanayi Fuarı'nda (INNOPROM 2019) iki ülkenin partner olarak yer alacağını bildirdi.

Türkiye ile Rusya'nın sanayi iş birliği tecrübesine sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Büyükdede, "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak." diye konuştu.