FİNANS

Türkiye ile Rusya arasında sanayi iş birliği protokolü imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: - "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak" - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev: - "Bundan sonra da çeşitli sanayi alanlarında iş birliği geliştirmeye hazır olduğumuzu karşılıklı olarak beyan ettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak." dedi.

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu’nun 13. Dönem Protokolü'nün imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, iki ülkenin kamu kurumları üst düzey yöneticilerinin yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Büyükdede, buradaki konuşmasında, bugün yapılan Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı'nda Türkiye ile Rusya arasında sanayi alanında ortak çalışmaları artırma kararı aldıklarını dile getirerek, gelecek temmuzda Uluslararası Sanayi Fuarı'nda (INNOPROM 2019) iki ülkenin partner olarak yer alacağını bildirdi.

Türkiye ile Rusya'nın sanayi iş birliği tecrübesine sahip iki ülke olduğuna dikkati çeken Büyükdede, "Yeni dönemde de birçok sektörde iş birliği yapmanın, teknoloji alışverişinde bulunmanın ve hem Türklerin Rusya'da hem de Rusların Türkiye'de ortak ve şahsi şirketler kurmalarının önü açılacak." diye konuştu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev de iki ülke arasındaki ticaret hacminin düzenli olarak arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ticari ve ekonomik ilişkilerde en önemli unsur sanayi iş birliğidir. Otomotiv sanayi, metalurji, gemi sanayinde zaten iş birliği örneklerimiz mevcut. Bundan sonra da çeşitli sanayi alanlarında da iş birliği geliştirmeye hazır olduğumuzu karşılıklı olarak beyan ettik. Bunun en önemli teyidi de seneye Rusya'da yapılacak INNOPROM 2019'a Türkiye'nin partner ülke olarak katılım sağlaması."

Konuşmaların ardından, Büyükdede ile Gruzev iş birliği protokolünü imzaladı. Daha sonra günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edildi.

- Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu

Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu'nun 13. Dönem Toplantısı'nda, iki ülke arasında iş birliği konusunda başta metalürji, otomotiv, gemi ve yat inşa, makine sanayi ve taşımacılık olmak üzere bütün sanayi sektörlerini kapsayacak şekilde görüşmeler gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol, Rusya'da yatırımı olan Türk sermayeli şirketlerin sorunlarının çözümü, iki ülke firmaları arasında yeni iş birliklerinin tesisi ve Rus firmalarının Türkiye'de yapacakları yatırımları artırmalarına olanak sağlayacak.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
SOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planıSOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planı
Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındıSürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Büyükdede rusya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Raif Ali Dinçkök atandı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Raif Ali Dinçkök atandı

Güler Sabancı: Enerji sektöründe kadınların rolünü çok önemsiyoruz

Güler Sabancı: Enerji sektöründe kadınların rolünü çok önemsiyoruz

SOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planı

SOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planı

Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı

Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı

Boyner'in yılbaşı kampanyası devam ediyor

Boyner'in yılbaşı kampanyası devam ediyor

Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

Trump: Suriye’den çıkmak hiç de sürpriz olmadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.