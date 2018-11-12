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Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret Eylem Planı" hamlesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "(Rusya ile) Ticaretteki engelleri de masaya koyarak bir eylem planı üzerinde anlaştık. Ayrıca, iş birliğimizi üçüncü ülkelere de taşımayı planlıyoruz. Hem Türkiye'nin hem Rusya'nın güçlü yanlarını, üçüncü ülkelere ve pazarlara da beraberce taşımayı planlıyoruz" - TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Her iki tarafın da kazandığı, büyük vizyonlu bir projenin peşindeyiz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya’nın ortak bir "Dış Ticaret Eylem Planı" yapılması konusunda anlaştıklarını belirterek, "Ayrıca, iş birliğimizi üçüncü ülkelere de taşımayı planlıyoruz. Hem Türkiye'nin hem Rusya'nın güçlü yanlarını, üçüncü ülkelere ve pazarlara da beraberce taşımayı planlıyoruz." dedi.

Metin, başkent Moskova’da düzenlenen "Türkiye-Rusya İş Forumu" kapsamında iki ülke arasındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında tarım, enerji ve turizmin yanı sıra yeni iş birliği alanlarının oluşturulduğunu ifade eden Metin, "Bunlardan birisi savunma sanayi... Hava ve uzay teknolojileri alanında da çok önemli iş birliklerimiz var. Bu alanların tümünü ele aldığımızda, karşılıklı iş birliğiyle her iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

Türkiye’de KOBİ'lerin sahip olduğu güçlü kurumsal kapasiteye işaret eden Metin, "Türkiye’de ekonomimizin lokomotifi KOBİ'ler... Rusya ile bu alanda da bir iş birliğine gideceğiz. Her iki ülkenin KOBİ'lerinin iş birliği ile hem Türkiye’de hem Rusya’da yeni yatırım imkanları doğacak." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin tüm sektörlere yayılması gerektiğini belirten Metin, "Türk ihracatçısı Rusya’nın her bölgesinde olmalı. Buna ilişkin olarak da hem biz hem Rus hükümetinden büyük destek var. Gelişen ve büyüyen sektörlerle her alanı kapsayan bir iş birliğini, iki hükümet ve iki iş dünyası sağlayacaktır." dedi.

Metin, Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu bazı konularda anlaşma sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Rusya olarak, ortak bir Dış Ticaret Eylem Planı yapmaya karar verdik. Ülkelerimiz, hazırlıklara başladı ve bir süre sonra bu hazırlıkları birbirimizle paylaşacağız. Her iki ülkenin iş dünyasından aldığımız beklentileri de işin içine katıyoruz. Ticaretteki engelleri de masaya koyarak bir eylem planı üzerinde anlaştık. Ayrıca, iş birliğimizi üçüncü ülkelere de taşımayı planlıyoruz. Hem Türkiye’nin hem Rusya’nın güçlü yanlarını, üçüncü ülkelere ve pazarlara da beraberce taşımayı planlıyoruz."

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- Türkiye ile Rusya'nın 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından konulan "100 milyar dolarlık ticaret hacmi" hedefinin altını doldurmak istediklerini söyledi.

Gülle, Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl itibarıyla 22 milyar dolarlık ticaret hacminde, Türkiye’nin ihracat payının düşük bir oranda olduğunu belirterek, "Her iki tarafın da kazandığı, büyük vizyonlu bir projenin peşindeyiz." dedi.

Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSSP) Aleksandr Şohin ise Rusya’da çok sayıda Türk şirketinin kendisini kanıtladığını vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllara ilişkin de Rusya’da planlanan çok sayıda altyapı projesinde Türk şirketlerinin yer almasını istiyoruz. KOBİ noktasında da Türkiye ile iş birliğimizi geliştirmek için gerekli adımların atılmasına hazırız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat rusya sanayi ticaret TİM yatırım

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