Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ve Rusya’nın ortak bir "Dış Ticaret Eylem Planı" yapılması konusunda anlaştıklarını belirterek, "Ayrıca, iş birliğimizi üçüncü ülkelere de taşımayı planlıyoruz. Hem Türkiye'nin hem Rusya'nın güçlü yanlarını, üçüncü ülkelere ve pazarlara da beraberce taşımayı planlıyoruz." dedi.

Metin, başkent Moskova’da düzenlenen "Türkiye-Rusya İş Forumu" kapsamında iki ülke arasındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında tarım, enerji ve turizmin yanı sıra yeni iş birliği alanlarının oluşturulduğunu ifade eden Metin, "Bunlardan birisi savunma sanayi... Hava ve uzay teknolojileri alanında da çok önemli iş birliklerimiz var. Bu alanların tümünü ele aldığımızda, karşılıklı iş birliğiyle her iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

Türkiye’de KOBİ'lerin sahip olduğu güçlü kurumsal kapasiteye işaret eden Metin, "Türkiye’de ekonomimizin lokomotifi KOBİ'ler... Rusya ile bu alanda da bir iş birliğine gideceğiz. Her iki ülkenin KOBİ'lerinin iş birliği ile hem Türkiye’de hem Rusya’da yeni yatırım imkanları doğacak." ifadelerini kullandı.