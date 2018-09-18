Türkiye ile Tacikistan arasındaki haftalık uçuş sayısı artıyor

Türkiye ile Tacikistan arasında uçuşların artırılması, yeni uçuş noktalarının oluşturulması ve kargo uçuşlarının başlatılmasına imkan veren yeni bir anlaşma imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye ile Tacikistan arasındaki sivil havacılık ilişkilerini, uçuşların sayısını ve diğer teknik konuları görüşmek amacıyla gerçekleştirilen sivil havacılık müzakerelerinde, iki ülke arasındaki haftalık uçuş sayısının 3'ten 9'a çıkarılması ve Tacikistan'da iki yeni noktaya uçuş düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Direktörü İkrom Subhon Subhonzoda başkanlıklarındaki heyetler arasında gerçekleşen müzakereler neticesinde, iki ülke arasındaki sivil havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma uyarınca, önceki düzenlemeler gereği Türkiye'den haftada üç frekans sefer düzenlenebilen Tacikistan ile haftalık uçuş sayısı, 5'i İstanbul-Duşanbe hattında olmak üzere 9'a çıkarıldı. Ayrıca Tacikistan'daki Khojend ve Kolyab noktaları da Türk havayolu taşıyıcılarının uçuş ağına eklendi.