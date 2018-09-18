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Türkiye ile Tacikistan arasındaki haftalık uçuş sayısı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye ile Tacikistan arasında uçuşların artırılması, yeni uçuş noktalarının oluşturulması ve kargo uçuşlarının başlatılmasına imkan veren yeni bir anlaşma imzalandı - Anlaşma uyarınca haftalık uçuş sayısı, 5'i İstanbul-Duşanbe hattında olmak üzere 3'ten 9'a çıkarıldı

Türkiye ile Tacikistan arasında uçuşların artırılması, yeni uçuş noktalarının oluşturulması ve kargo uçuşlarının başlatılmasına imkan veren yeni bir anlaşma imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye ile Tacikistan arasındaki sivil havacılık ilişkilerini, uçuşların sayısını ve diğer teknik konuları görüşmek amacıyla gerçekleştirilen sivil havacılık müzakerelerinde, iki ülke arasındaki haftalık uçuş sayısının 3'ten 9'a çıkarılması ve Tacikistan'da iki yeni noktaya uçuş düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Direktörü İkrom Subhon Subhonzoda başkanlıklarındaki heyetler arasında gerçekleşen müzakereler neticesinde, iki ülke arasındaki sivil havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma uyarınca, önceki düzenlemeler gereği Türkiye'den haftada üç frekans sefer düzenlenebilen Tacikistan ile haftalık uçuş sayısı, 5'i İstanbul-Duşanbe hattında olmak üzere 9'a çıkarıldı. Ayrıca Tacikistan'daki Khojend ve Kolyab noktaları da Türk havayolu taşıyıcılarının uçuş ağına eklendi.

Mevcut düzenlemelerle gerçekleştirilemeyen kargo uçuşlarına imkan veren yeni düzenlemeler de anlaşmayla imza altına alındı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini ve Türkiye'den ilgili ülkeye yapılacak ihracatı artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla İstanbul-Duşanbe hattında haftalık 2 frekanslık kargo uçuşu gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Görüşmelerde, Türk ve Tacik havayolları arasındaki iş birliği imkanları da ele alınarak, iki ülke havayollarının kod paylaşımı başta olmak üzere ticari iş birliğine gitmelerine olanak sağlayan düzenlemeler de yeni anlaşmada yer aldı.

Anlaşmanın, Tacikistan tarafından onaylanarak 14 iş günü sonunda olumsuz bir haber gelmemesi halinde 5 Ekim itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

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