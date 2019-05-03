Türkiye ile Tunus arasında e-ticaret iş birliği anlaşması

İSTANBUL (AA) - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Ecom@Africa projesinin dünya bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve dünyada e-ticaretin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf'un katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Bozgeyik, UPU'nın 2016 İstanbul'da gerçekleştirdiği 26. Dünya Posta Kongresinin ilke ve kararlarının bir çıktısı olarak tasarlanan Ecom@Africa projesinden bahsetti. Projenin, dünya bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve dünyada e-ticaretin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Bozgeyik, bugünkü anlaşmanın, projenin büyük bir ivme kazanmasını sağlayacağını aktardı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... 50 bin yeni sosyal konut için kuralar başlıyor Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor

Bozgeyik, bu çalışmanın dünya ticaretinin şeklini, usulünü ve yönünü değiştirecek bir proje olduğunun altını çizerek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti. PTT'nin 40 bin çalışanıyla Türkiye'deki hizmetlerinin ötesinde, dünyaya açılarak, e-ticaret alanında kendi iştiraki PTT AVM vasıtasıyla birçok hizmeti yerine getirdiğini anlatan Bozgeyik, kurumun faaliyetlerinden bahsetti. Bozgeyik, e-ticaretin 2018'de dünyada yüzde 15 büyüme, Türkiye'de yüzde 42 büyüdüğünü kaydederek, bu ivmenin içerisinde PTT AVM'nin yüzde 100'ün üzerinde büyüme gösterdiğini aktardı. E-ticaret alanında hızlı adımlar attıklarını ve iş birlikleri gerçekleştirdiklerini anlatan Bozgeyik, Ecom@Africa projesinin de bunlardan bir tanesi olduğu söyledi. Bozgeyik, "Tunus ile iş birliği anlaşmamızın diğer Afrika ülkelerimizle olan Ecom@Afrika projemizin hızlandırılmasına vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu. - "Türkiye ile Tunus ilk somut adımları attı" UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein, e-ticaretin ulaştığı trilyonlarca hacimden bahsederek, bu işin katlanarak büyümesiyle başa çıkmak durumunda olduklarını söyledi.

Bugünün gençlerinin her şeyi internet ortamından almayı istediğini dile getiren Hussein, bu durumun teknolojinin getirdiği doğal bir sonuç olduğunu bildirdi. Hussein, internet trafiğinden ve e-ticaretin artışından bahsederek, 2016'da UPU'nun gerçekleştirdiği zirvede, 2020'ye kadar e-ticaretin yaygınlaşmasının ve desteklenmesinin birinci öncelik olarak ortaya çıktığını aktardı. Projenin sadece Afrika'yı hedeflemediğini, burasının kendileri için bir test olduğunu anlatan Hussein, şu ifadeleri kullandı: "Burada Ecom@Africa projesinde başarılı olduktan sonra projeyi diğer bölgelerde de uygulayacağız. Burkino Faso, Tanzanya, Etiyopya ve çok sayıda ülke projeye dahil olmak istiyor. Tunus'un taahhüdü bu ilgiyi başlattı. Tunus dahil olduktan sonra diğer ülkeler de projeye dahil olmak istediğini söyledi. E-ticaret platformu artık gerçek olmak üzere. Bugünkü anlaşmayla bunu görüyoruz. Bu projenin gerçekleşmesine yönelik bugün imzalanan anlaşma ilk adım. PRojede somut olarak ilk adımları attıkları için Tunus ve Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum."

Hussein, proje sayesinde, Afrika'nın bütün ürün ve hizmetlerinin dünyanın geri kalanına sunulmak istendiğinde Türkiye üzerinden dağıtılabileceğini veya dünyanın geri kalanından ürünler Türkiye üzerinden Afrika'ya ulaştırılabileceğini sözlerine ekledi. - "Türkiye gibi harika bir ortak ile iş birliği yapıyoruz" Tunus Posta İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Jawher Ferjaoui, bir rüyayı gerçekleştirmek için burada olduklarını belirterek, Afrika'da ortak bir platform oluşturmak istediklerini söyledi. Ecom@Africa projesinin kendileri için büyük bir kaldıraç niteliğinde olduğunu dile getiren Ferjaoui, şu değerlendirmelerde bulundu: "İlk olarak kendi ülkemiz için ekonomik ve sosyal bir ortam oluşturulmasını ve rekabetçiliğin artırılmasını amaçlıyoruz. Oluşturulacak bu e-ticaret akımının bir parçası olmak istiyoruz. Bugün burada olmaktan ve dijital transformasyon dönüşümün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu çok önemli bir dijital değişim ve biz de bu değişimde rolümüzü almalıyız. Aynı zamanda Türkiye ile derin bir ortaklık gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye ile tarihi anlamda bir çok bağımız var. İki ülke arasındaki müşterek çalışmalarımızın verimli olmasını arzu ediyoruz."