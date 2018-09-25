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"Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi gerçek potansiyelin altında"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

İSO Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı: - "Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ticaret hacmi, 2017 yılında 1,12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aslında gerçek potansiyelin oldukça altında" - "2017 yılında Tunus'a 17 bin 2 vatandaşımız giderken, Tunus'tan Türkiye'ye 111 bin 627 ziyaretçi gelmiştir" - "Türkiye'nin dış ticaret stratejisinde, Tunus ile ticaretimizi geliştirmek önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Tunus pazarı, bizler için de büyük önem taşımaktadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ticaret hacminin 2017 yılında 1,12 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Aslında gerçek potansiyelin oldukça altında." dedi.

İSO'nun düzenlediği "Tunus Ülke Günü ve İşbirliği Fırsatları" toplantısında konuşan Özhamaratlı, Tunus'ta Türk iş adamları tarafından kurulmuş, imalatla ve ticaretle iştigal eden yaklaşık 65 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Özhamaratlı, Türk şirketlerinin Tunus'ta, havalimanı inşası ve işletilmesi, çeşitli havalimanlarındaki gümrüksüz mağazaların işletilmesi, çimento fabrikası inşası, plastik geri dönüşümü, oto yedek parça, tekstil ve hazır giyim, beyaz et üretimi, PVC malzeme üretimi ve alüminyum tencere üretimi gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini anlattı.

Türkiye ile Tunus arasındaki ikili ticaret hacminin 2017 yılında 1,12 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Özhamaratlı, "Aslında gerçek potansiyelin oldukça altında. Bu şirketlerin yatırımlarının toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolar olup ortak yatırımlarla birlikte yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolardır." dedi.

Türkiye ve Tunus arasında turizm sektörünün de geliştiğini ifade eden Özhamaratlı, şöyle devam etti:

"2017 yılında Tunus'a 17 bin 2 vatandaşımız giderken, Tunus'tan Türkiye'ye 111 bin 627 ziyaretçi gelmiştir. Derin tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu kardeş Tunus halkıyla artarak ilerleyen ticari ilişkilerimiz bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır. Ülkelerimiz için faydalı olan bu beraberliğin katlanarak çoğalması en içten temennimizdir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliklerinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmeye her zaman açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim."

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- "Tunus pazarı, bizler için büyük önem taşımakta"

İrfan Özhamaratlı, Türkiye ile Tunus arasında güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar bulunduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde var olan yakın diyalog ve dostluk ilişkileri çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti.

Türkiye ile Tunus diplomatik ilişkilerinin Tunus'un bağımsızlığa kavuştuğu 1956 yılında tesis edildiğini belirten Özhamaratlı, Türkiye'nin, 1957'den bu yana kesintisiz olarak Tunus’ta büyükelçi düzeyinde temsil edildiğini bildirdi.

Özhamaratlı, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki iş birliği ve diyalog mekanizmalarının giderek daha fazla kurumsallaştırılması ve güçlendirilmesi, Türkiye-Tunus ilişkilerine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Yakın siyasi diyaloğumuz ve dostane ilişkilerimiz, karşılıklı üst düzey ziyaret trafiğimize de yansımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, geçen yıl Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönünde ortak bir irade ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda iki ülke arasında askeri mali iş birliği ve yatırımların karşılıklı teşviki korunmasına yönelik anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye’nin dış ticaret stratejisinde, Tunus ile ticaretimizi geliştirmek önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Tunus pazarı, bizler için de büyük önem taşımaktadır."

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı Tunus Ülke Günü ve İşbirliği Fırsatları

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