Türkiye İmalat PMI Haziran’da 46.8’e yükseldi

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edilen PMI® anket verileri ikinci çeyreğin sonunda Türkiye imalat sektörünün faaliyet koşullarının biraz daha zorlaştığına işaret etti. Mayıs ayında 46.4 olarak ölçülen PMI Haziran’da 46.8 düzeyinde gerçekleşti.

IHS Markit ve İstanbul Sanayi odası tarafından yayınlanan verilere göre PMI endeksi zorlu faaliyet koşullarına işaret etti. Üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün hafif çapta hız kestiği ve enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

“Son PMI verileri Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşullarının ikinci çeyreğin sonunda da devam ettiğine işaret etti. Bu gelişme özellikle üretim ve yeni siparişlerdeki hız kaybından kaynaklandı, ancak üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlama önceki aya kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Döviz kuru gelişmelerin yansıması olarak enflasyonist baskılar güçlü düzeyde kaldı.”

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Mayıs ayında 46.4 olarak ölçülen PMI Haziran’da 46.8 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti.

“ Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti.

“Hem iç hem de dış kaynaklardan alınan yeni siparişlerdeki yavaşlama Haziran ayı sonuçlarında etkili oldu. Anket katılımcıları bu durumu talep kaynaklı gelişmelere bağladılar.

“Ancak siparişlerdeki yavaşlama önceki aya kıyasla ılımlı gerçekleşti.

“İmalat sektöründe üretim de ikinci çeyreğin son ayında ivme kaybetti. Anket katılımcıları üretimdeki yavaşlamanın piyasa koşullarından kaynaklandığını ifade etti.

“Bu durum yeni siparişlerdeki ivme kaybının devam etmesinden kaynaklandı ancak yavaşlama Mayıs’a kıyasla ılımlı gerçekleşti.

“İmalatçılar üretimdeki yavaşlamanın da devam ettiğini belirtti.

“Türk lirasının değerindeki zayıflamaya bağlı olarak sektördeki enflasyonist baskılar güçlü olmayı sürdürdü.

“Ancak yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki hız kaybı da önceki aya kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Haziran’da istihdam endeksi 50.0 eşik değerinin altında gerçekleşmekle birlikte önceki aya göre hafif toparlanma gösterdi.

“Fiyat cephesinde, döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle artan maliyet yükleri Türk imalat sektörünün girdi maliyetlerinde yüksek oranlı artışa neden oldu.

“Bunun yansıması olarak, ortalama satış fiyatları da artış gösterdi. Mayıs ayına göre hafif gevşemekle birlikte nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kaydedildi. Anket verileri nihai ürün fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarına kıyasla düşük kaldığını ve imalatçıların maliyetlerdeki artışın bir kısmını yüklendiklerine işaret etti.”

