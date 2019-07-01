Türkiye İmalat PMI Haziran’da 47.9’a yükseldi

İstanbul, 1 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs ayındaki 45.3’ten, Haziran ayında 47.9’a yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektöründeki faaliyet koşullarının Haziran’da yaklaşık son 1 yılın en düşük oranında yavaşladığına işaret etti. Yeni ihracat siparişleri yeniden pozitif eğilime dönerken bu gelişme toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın çok daha düşük oranda gerçekleşmesini sağladı.

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Türk imalatçılarını cesaretlendiren bazı işaretler söz konusu olurken, burada özellikle yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi belirleyici oldu. Bu gelişme, toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın çok daha sınırlı olmasını sağladı. Ayrıca PMI endeksinin mevcut düzeyi, sanayi üretimi verilerinin 2019 ortalarında istikrar kazanabileceğini gösteriyor.”

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verilerine göre, manşet endeksteki toparlanmada yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu. Uluslararası pazarlarda talebin iyileştiğine yönelik sinyallerle birlikte yeni ihracat siparişlerinin Şubat ayından beri ilk kez artması toplam yeni siparişleri destekledi. İkinci çeyreğin sonunda üretim ve istihdamdaki yavaşlama daha sınırlı ölçüde gerçekleşti. Anket katılımcıları zorlu piyasa koşullarının sürdüğünü belirtirken üretimdeki yavaşlama eğilimi belirgin bir şekilde devam etti.

Haziran ayında, yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha düşük oranda gerçekleşmesine bağlı olarak imalatçıların satın alma faaliyetlerindeki gerileme, Mayıs’a göre belirgin bir şekilde daha düşük oranda ve Nisan 2018’den beri en düşük hızda gerçekleşti. Buna bağlı olarak girdi stoklarındaki düşüş de önceki aya göre yavaşladı.

Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu Haziran’da hafif çapta azaldı. Bununla birlikte anket katılımcıları, Türk lirasındaki değer kaybının maliyet yüklerini artırmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca nihai ürün fiyatlarının yükseldiği ve böylece maliyet yüklerindeki artışın büyük ölçüde müşterilere yansıtıldığı ifade edildi.

