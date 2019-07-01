FİNANS

Türkiye İmalat PMI Haziran’da 47.9’a yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs ayındaki 45.3’ten, Haziran ayında 47.9’a yükseldi.

İstanbul, 1 Temmuz (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs ayındaki 45.3’ten, Haziran ayında 47.9’a yükseldi.
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektöründeki faaliyet koşullarının Haziran’da yaklaşık son 1 yılın en düşük oranında yavaşladığına işaret etti. Yeni ihracat siparişleri yeniden pozitif eğilime dönerken bu gelişme toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın çok daha düşük oranda gerçekleşmesini sağladı.
Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: “Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Türk imalatçılarını cesaretlendiren bazı işaretler söz konusu olurken, burada özellikle yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi belirleyici oldu. Bu gelişme, toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın çok daha sınırlı olmasını sağladı. Ayrıca PMI endeksinin mevcut düzeyi, sanayi üretimi verilerinin 2019 ortalarında istikrar kazanabileceğini gösteriyor.”
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verilerine göre, manşet endeksteki toparlanmada yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu. Uluslararası pazarlarda talebin iyileştiğine yönelik sinyallerle birlikte yeni ihracat siparişlerinin Şubat ayından beri ilk kez artması toplam yeni siparişleri destekledi. İkinci çeyreğin sonunda üretim ve istihdamdaki yavaşlama daha sınırlı ölçüde gerçekleşti. Anket katılımcıları zorlu piyasa koşullarının sürdüğünü belirtirken üretimdeki yavaşlama eğilimi belirgin bir şekilde devam etti.
Haziran ayında, yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha düşük oranda gerçekleşmesine bağlı olarak imalatçıların satın alma faaliyetlerindeki gerileme, Mayıs’a göre belirgin bir şekilde daha düşük oranda ve Nisan 2018’den beri en düşük hızda gerçekleşti. Buna bağlı olarak girdi stoklarındaki düşüş de önceki aya göre yavaşladı.
Hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu Haziran’da hafif çapta azaldı. Bununla birlikte anket katılımcıları, Türk lirasındaki değer kaybının maliyet yüklerini artırmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca nihai ürün fiyatlarının yükseldiği ve böylece maliyet yüklerindeki artışın büyük ölçüde müşterilere yansıtıldığı ifade edildi.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyorAlmanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.