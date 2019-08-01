Türkiye İmalat PMI Haziran’da 47.9’a yükseldi

İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Haziran ayındaki 47.9’dan, Temmuz ayında 46.7’ye geriledi

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit verileri, Türk imalat sektöründeki faaliyet koşullarının Temmuz’da ihracat siparişlerinin istikrarlı seyrine bağlı olarak üretimdeki yavaşlama hızı son 4 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde edilmektedir. 50,0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: ““Son PMI anketinde Türk imalatçılarından karışık sinyaller geldi. Bir taraftan, toplam yeni siparişlerin yavaşlamasıyla talep koşulları Temmuz ayında zorlu kalmaya devam etti. Diğer taraftan, ihracatın istikrar kazanması üretimdeki yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesini sağladı. Son aylarda enflasyonist baskılarda düşüş eğilimine işaret eden PMI verileri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayındaki faiz indirimine zemin hazırladı.”

Üretim gereksinimleri azalmaya devam etti. Bu durum istihdam ve satın alma faaliyetlerinin gerilemesine neden oldu. Girdi alımlarındaki yavaşlama ve tedarikçi stoklarının yeterli düzeyde olması, teslimat sürelerinde son 27 aydır ilk kez gözlenen iyileşmeye katkı sağladı.

Enflasyonist baskılar Temmuz’da azalma işaretleri gösterdi. Girdi maliyetleri artmaya devam etse de girdi enflasyonu üst üste ikinci ay geriledi ve seri ortalamasının altında gerçekleşti. Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış son 5 ayın en düşük oranında gerçekleşti ve geçen yıl bu zamanlardaki düzeylerin belirgin bir şekilde altında kaldı.

Haziran ayında, yeni siparişlerdeki yavaşlamanın daha düşük oranda gerçekleşmesine bağlı olarak imalatçıların satın alma faaliyetlerindeki gerileme, Mayıs’a göre belirgin bir şekilde daha düşük oranda ve Nisan 2018’den beri en düşük hızda gerçekleşti. Buna bağlı olarak girdi stoklarındaki düşüş de önceki aya göre yavaşladı.

