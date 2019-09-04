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Türkiye İMSAD Ağustos 2019 Sektör Raporu

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Raporda yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanmayla dip seviyeden dönüldüğü bildirildi - İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin 2019 yılının haziran ayında 2018'in aynı ayına göre yüzde 21,2 daraldığı belirtilen raporda, 2019 yılının ilk yarısında ise üretimin yüzde 20,3 gerilediği kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanmayla dip seviyeden dönüldüğünü bildirdi.

Türkiye İMSAD sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Ağustos 2019 Sektör Raporu"nda, 2019 yılının ilk yarısında üretimin yüzde 20,3 gerilemesi ile yaklaşık beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktığını, ihracattaki miktar artışının ise üretim kaybını telafi edemediğini duyurdu.

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin 2019 yılının haziran ayında 2018'in haziran ayına göre yüzde 21,2 daraldığı belirtilen raporda, 2019 yılının ilk yarısında ise üretimin yüzde 20,3 gerilediği kaydedildi.

Bu dönemde yaklaşık beşte birlik bir üretim kaybının ortaya çıktığı aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam etti. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi. 2019 yılının haziran ayında 22 alt sektörden 22’sinde de üretim geçen yılın aynı ayına göre geriledi. 2019 yılının ilk yarısında ise 22 alt sektörün yine tamamında üretim bir önceki yılın ilk yarısına göre düştü. 2019 yılının ilk yarısında üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sektör yüzde 47,2 ile hazır beton, yüzde 45,8 ile fırınlanmış kilden inşaat malzemeleri ve yüzde 31,4 ile birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri oldu. Yılın ilk yarısında 2 sektörde üretim gerilemesi yüzde 40’ın, bir sektörde yüzde 30’un ve 7 sektörde ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Tek haneli gerileme yaşanan 2 sektör ise düz camlar ile soğutma ve havalandırma donanımları oldu."

- Yeni alınan inşaat işleri seviyesinde 2,9 puan artış yaşandı

Rapora göre, inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos ayında da bir önceki aya göre 2,9 puan birden yükseldi.

Yeni alınan inşaat işlerinde sınırlı bir toparlanma görüldü ve dip seviyeden bir dönüş oldu. Ancak alınan yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat sektöründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde de daralma olacağına işaret ettiği görüldü.

İnşaat sektörü 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 12,7 küçüldü. Böylece inşaat sektörü dört çeyrektir üst üste küçülürken en hızlı küçülme bu çeyrekte yaşandı. Çeyrek dönemler itibarıyla küçülmenin hızlandığı inşaat sektörü, hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilendi.

Sektörde taleplerde, fiyatlarda ve müteahhitlerin mali yapılarında görülen sıkıntılar ikinci çeyrekte artarak sürdü. İnşaat sektörü performansı ekonomik büyümenin altında kalmaya devam etti. Ekonomi yeni yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçülürken gayrimenkul sektörü yüzde 2,8 büyüdü. Böylece yeni yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 12,7 küçülen inşaat sektörü genel ekonominin oldukça altında bir performans gösterdi.

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Ağustos 2019 Sektör Raporu Türkiye İMSAD

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