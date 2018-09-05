İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Temmuz 2018 sonuçlarına göre, temmuz ayında 1,76 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihraç edildi. Türkiye İMSAD, "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"nin Temmuz 2018 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Temmuz 2017'de 0,53 dolar olan inşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı, bu yılın aynı döneminde 0,57 dolar olarak gerçekleşti. Temmuz 2017'de 1,90 dolar olan Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı, Temmuz 2018'de 1,75 dolara indi. Söz konusu dönemde inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatı da 3,23 dolardan 2,78 dolara geriledi. Türkiye sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile birlikte dalgalanmalar gösterdi. En yüksek ihracat mart ve aralık aylarında, en düşük ise ocak ve temmuzda yapıldı. Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi, temmuzda bir önceki aya göre sınırlı ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi, Temmuz 2017'nin ise yüzde 30,9 gibi önemli bir oranla üzerinde yer aldı.

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi, temmuz ayında sıçrama yaptı. Endeks, geçen yılın temmuz ayının yüzde 37,8 üzerinde yer aldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre geriledi. Endeks, Temmuz 2017'nin ise yüzde 23,8 üzerinde gerçekleşti. \ - İhracat temmuz ayında 1,76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti İnşaat malzemeleri dış ticaretinde ihracat, temmuzda bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre düştü. Temmuzda bir önceki aya göre önemli ölçüde yükselen ihracat değer endeksi ise Temmuz 2017'nin yüzde 32,7 üzerine çıktı. İhracat birim fiyat endeksi de temmuz ayında arttı. İhracat, miktar olarak temmuz ayında 3,08 milyon ton oldu. Böylece yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı temmuzda gerçekleşti. İhracat değer olarak temmuz ayında 1,76 milyar dolar seviyesine indi. İhracat birim fiyatları ise temmuzda 0,57 dolara yükseldi. Geçen yılın temmuz ayında birim fiyat 0,53 dolardı.

\ - Yılın en düşük ikinci aylık ithalatı temmuz ayında yaşandı: 280 bin ton İthalat miktar endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yükseldi ancak Temmuz 2017'nin 25,97 puan altına indi. İthalat değer endeksi de temmuzda bir önceki aya göre yükseldi ancak Temmuz 2017'nin 13,52 puan altında yer aldı. İthalat birim fiyat endeksi temmuz ayında durağanlaşırken, 100 puan seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. İthalat, temmuzda 280 bin ton oldu. Yılın en düşük ikinci aylık ithalatı temmuzda gerçekleşti. İthalat, temmuzda 687 milyon dolar ile geçen yılın yüzde 14,9 altında yer aldı. Kilogram başına temmuz ayında 2,45 dolara yükselen ithalat birim fiyatı, Temmuz 2017 birim fiyatının yüzde 15 üzerinde gerçekleşti. \ - Temmuz ayında inşaat malzemelerinin tüm alt sektörlerinde ihracat arttı Temmuzda 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın aynı ayına göre arttı. Temmuzda en yüksek ihracat değer artışı yüzde 104,5 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 3,1 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde oldu.