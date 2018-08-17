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Türkiye İMSAD'dan inşaatlarda yerli malzeme kullanma çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: - "Ülkemizdeki inşaatlarda yerli malzemelerin kullanılması gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. Çünkü ithal edilen malzemelerin büyük çoğunluğunu zaten kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiyoruz. Tamamının da Türkiye'de yapılabileceğine inanıyoruz" - "ABD bizim için önemli bir pazar ama eğer ihracat yapamaz hale gelirsek daha önceleri de olduğu gibi diğer alternatiflere yoğunlaşacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaatlarda yerli malzeme kullanılması gerektiğini belirterek, "Çünkü ithal edilen malzemelerin büyük çoğunluğunu zaten kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiyoruz. Tamamının da Türkiye'de yapılabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağına ilişkin açıklamasına değindi.

Kendilerinin de inşaatlarda özellikle Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması gerektiğini her platformda söylediklerini kaydeden Erdoğan, "Çünkü ithal edilen malzemelerin büyük çoğunluğunu zaten kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiyoruz. Tamamının da Türkiye'de yapılabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, ürünlerin kalitesinin ve ihracat performansının Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin gücünü yansıttığını belirterek, "Made in Turkey" algısının henüz iç pazarda dahi hak ettiği değeri tam görmediğini bildirdi.

Erdoğan, "Karar vericiler, taşıması zor ve maliyetli olan malzemeyi yerli kullanırken, içine akıl ve performans yüklenen malzemeleri ithal kullanma eğiliminde. İç pazarda da yerli malzemeye duyulacak güvenin artması şart. Mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

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- "Ürünlerimiz, kalitesiyle kendini dünyaya ispatlamış durumda"

Ferdi Erdoğan, 2014'te 22,1 milyar dolar olan inşaat malzemesi sektörünün ihracatının sonraki yıllarda bir miktar gerilediğini, geçen yıl 17,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünlerimiz, kalitesiyle kendini dünyaya ispatlamış durumda. 160 ülkeye ihracat yapıyor, batının standartlarıyla üretip doğunun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. Binalar yükseldikçe, köprülerin boyları uzadıkça, tüneller dağlardan denizlerin altına yapılmaya başlandıkça ve özellikle kamu projeleri megalaştıkça hem malzemeleri hem proje geliştiricileri hem mimarları, mühendisleri hatta ustaları hem de müteahhitleri ithal ediyoruz. Bu nedenle en iyi tecrübe ve bilgiye sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz inşaat sektöründe, ihracatta ortalama kilogram fiyatımızı 50 sentlik ürünlerden 2,5-3 dolarlık ürünlere doğru devşirmeliyiz. İthal malzemelerden şikayetçiysek önce bu alanlarda kaslarımızı güçlendirmeliyiz. Yatırımlarımızı yeni ürün üretimleri kadar mevcut teknolojileri yenilemeye ve nitelikli ara eleman yetiştirmeye de dönük yapmalıyız."

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- "ABD'ye ihracat yapamaz hale gelirsek hedef alternatif pazarlar"

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, ABD'nin son vergi uygulamasından çelik ve alüminyum sektörünün etkilendiğini, diğer malzemelere de bir vergi yükü gelmesi halinde ABD'ye ihracatın ciddi sekteye uğrayacağını bildirdi.

Geçen yıl ABD'nin 1,1 milyar dolar ihracatla ikinci büyük pazarları olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"En büyük pazar olan İngiltere ile neredeyse aynı seviyede. 2016'da da en büyük pazarımız ABD'ydi. ABD'den inşaat malzemeleri ithalatı ise 100-150 milyon doları geçmiyor. İhracatın içinde en büyük payı yaklaşık 700 milyar dolar ile doğal taşlar alıyor. İkinci payı yaklaşık 200 milyon dolar ile metal ürünler alıyor. Ardından da seramik ve seramik sıhhi malzemeleri geliyor. ABD, bizim için önemli bir pazar ama eğer ihracat yapamaz hale gelirsek daha önceleri de olduğu gibi diğer alternatiflere yoğunlaşacağız."

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