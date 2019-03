"Türkiye, İngiltere için kilit bir pazar"

"(İngiltere Başbakanı) Theresa May ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutabık olduğu bir hedefimiz var. Hükümet ve işletmeler arasında yapılan faaliyetlerle bu hedefe ulaşıldı. Bunların ötesinde her iki taraf arasında karşılıklı iş birliği yapma isteği ve niyeti, karşılıklı tarafların birbirine duyduğu güven sayesinde bu hedeflere ulaşabildik. Farklı sektörlerdeki önemli iş birliklerimizle her iki ülke ekonomisine, Bursa ekonomisine katkıda bulunduk. En büyük firmalarımız Türkiye'de faaliyet gösteriyor. İş birliğimizi geliştirmek için önümüzde çok önemli bir fırsat var. Bursa önde gelen ticaret şehirlerinden biri. Birleşik Krallık firmaları için de otomotiv, tekstil, elektronik anlamında kilit bir şehir. Saha ziyaretleri de yapacağız. Bu da beni heyecanlandırıyor. Diğer ileri teknoloji havacılık ve savunma sektörü gibi alanlarda Birleşik Krallık olarak Bursalı firmalarla iş birliği yapmak istiyoruz."

Teknolojik ürünlerin İngiltere ekonomisinin kalbini oluşturduğunu dile getiren Janvrin, ülkelerin kalkınmasında teknolojinin önemli bir sektör olduğuna dikkati çekti.