LONDRA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve İngiltere arasındaki iş birliği köprülerinin önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Bu iş birliğinin Brexit sonrası dönemde her zamankinden fazla artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi. Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ve İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un katılımıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından 6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Pekcan ve Fox tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın organizasyonunda Türkiye-İngiltere İş Forumu gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Pekcan, forumda yaptığı konuşmada, Brexit’i yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzde büyük değişimlerin, büyük dönüşümlerin şafağında bir Avrupa kıtası var. Buna hep beraber hazır olmak için bir çalışma, bir liderlik içerisindeyiz. Brexit, Avrupa ekonomisini ve dünya ekonomisini etkileyecek olan bir gelişmedir." dedi.

İngiltere’nin dünya ekonomisinin lider ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Pekcan, Türkiye'nin, gelişmekte olan ve son 10 yıldır devam eden Avrupa’nın en dinamik ekonomisi ve nüfusuna sahip olduğunu söyledi. Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İngiltere ile iş birliğimizin bir ucunda, IT alanında, enerji alanında, yapay zeka alanındaki gelişmelerle önümüzdeki 10 yılda bambaşka bir küresel ekonomi yaratacağımıza inanıyorum. Bu iş birliğinde İngiltere’ye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda iş dünyası ve kamu, bütün planları yapıp bütün programlarını bu yeni küresel ekonomiye, Endüstri 4.0’a göre hazırlamak durumundadır. Türkiye ile Birleşik Krallık ilişkilerini bu mercek altında değerlendirip beraber bakıyoruz. Bir tarafta kıtanın, bir ucunda ekonominin küresel liderlerinden biri olan Birleşik Krallık, bir tarafta ise 31 yaş ortalaması ile orta gelirli bir ülke olmaktan yüksek gelir düzeyine çıkma hedefi olan Türkiye… Türkiye ve İngiltere arasındaki iş birliği köprüleri önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecektir. Bu iş birliği, iki tarafa da fayda sağlayan stratejik bir iş birliğidir. Bu iş birliğinin Brexit sonrası dönemde her zamankinden fazla artarak devam etmesini bekliyoruz."

- "16 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var" Ruhsar Pekcan, 6. Dönem Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının önemini vurgularken, "Serbest ticaret anlaşmamızın iki tarafın heyetleri arasında üç toplantısını gerçekleştirmiş, dördüncü toplantısını da 27-28 Eylül'de Ankara’da yapacağız. Brexit sonrasında bu anlaşmanın daha kapsayıcı olması için hizmet ticaretini, tarım ürünleri ticaretini, e-ticareti ve kamu alımlarını da dahil edecek şekilde geliştirmeyi planlıyoruz." dedi. Pekcan, AB konusuna değinirken, "Şüphesiz bizim AB ile taahhütlerimiz vardır. Gümrük Birliği anlaşmamızın da güncellenmesi için bizim hazırlıklarımız tamamdır. AB'nin de bu doğrultuda görüşmelere hazır olmasını bekliyoruz. JETCO ile ilgili önümüzdeki dönemde sektörel odaklı toplantılar yapmayı da planlıyoruz. İki ülke olarak yaklaşık 16 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. İlk 8 ayda bu ticaret hacmi yüzde 25 artış göstermiştir." ifadelerini kullandı. - Türkiye’deki serbest ticaret bölgelerine davet

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin özellikle teknoloji alanında yeni yatırımlarla desteklenebileceğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Bu artışı teknoloji seviyesinde de Türkiye’nin dinamik ekonomisi ile, onların mevcut teknoloji bilgi birikimi ile bir araya getirerek bakanlığımızın vizyonunda bulunan teknoloji serbest bölgelerine Birleşik Krallık'tan gelecek firmaların gelmesini seve seve bekliyoruz. Yatırımcı olmalarını bekliyoruz. Burada teknoloji odaklı projelere, IT teknoloji üzerinde çalışanlara, bilişim, yazılım sektöründe çalışanlara özel teşvikler vereceğiz. Ülkemizin bir üst gelir seviyesine, teknoloji odaklı projelerle ileriye yatırım yaparak ve kadının iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayarak gelebileceğine inanıyoruz. Türkiye’nin konumu, coğrafi konumu Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Orta Asya ülkelerine çok stratejik olup, Sayın Fox’un da altını çizdiği gibi, bir merkez konumundadır. Bu konumunu değerlendirerek karşılıklı iş birliklerimizi geliştirmeliyiz. Aynı zamanda geçen yıl Birleşik Krallık'ın Eximbank'ı ile Türk Eximbank arasında bir anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bu anlaşmanın bir başlangıç olup bundan sonraki projelerde de devam etmesini umuyoruz. İki ülkenin de temsilcilerinin bulunduğu bu iş forumunda, ortak bir panel düzenlenmektedir. Bundan sonraki iş forumlarında da sektörel odaklı paneller düzenlenmesini öngörüyoruz."