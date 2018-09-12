LONDRA (AA) - İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkati çekerek, "Türkiye’nin yüz yüze olduğu güçlüklerle ilgili biraz anlayış göstermek boşuna olmayacaktır, özellikle de Batı siyaset ve medyası için." dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığında 6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının ardından düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında konuşan Bakan Fox, “Türkiye’nin jeopolitik bir ortak olarak değeri ne kadar vurgulansa azdır.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin İngiltere için gerekli bir jeopolitik müttefik olup olmadığını sorgulayanlar bulunduğunu belirten Fox, "Onlara şunu sormak isterim: Türkiye Soğuk Savaşta İngiltere’nin güvenilir müttefiki olmasaydı, Rusya’nın sınırları bugün nerede olurdu? Doğu Avrupa’daki veya Baltık ülkeleri arasındaki dostlarımıza Türkiye’nin güvenlik ve istikrarımız için hangi rolü oynadığını sorun.” diye konuştu. “Türkiye ile analizlerimiz zaman zaman farklı olabilir.” diyen Fox, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bazen Türkiye’nin yüz yüze olduğu güçlüklerle ilgili biraz anlayış göstermek boşuna olmayacaktır, özellikle de Batı siyaset ve medyası için. Güven, karşılık saygı ve ortak hedefler ister siyasi olsun, ister ticari, başarılı ortaklığın temelidir.” “Türkiye ile İngiltere’ni birbirine sunacağı pek çok şey var.” ifadesini kullanan Fox, gerçekleştirilen JETCO’nun daha zengin bir ilişkinin başlangıcı olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. \ - 20 milyar dolarlık hedef İki ülkenin 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi koyduğunu hatırlatan Fox, “Bu tür hedefler her zaman siyasetçilerin dostu değildir. Çoğu kez gerçekçilikten uzak, nasıl ulaşılacağı belirlenmemiş hedefler olurlar. Ancak memnuniyetle ifade ediyorum ki bu bizim ikili ticaretimiz için geçerli değil.” diye konuştu. Fox, Londra’da gerçekleştirilen JETCO’nun bu hedefin gerçekleştirilmesine doğru önemli bir adım olduğunun altını çizdi. İngiltere ile Türkiye arasında mal ve hizmet ticaretinin yüzde 14,6 artış gösterdiğini belirten Fox, İngiltere’nin Türkiye için 2. en büyük ihracat pazarı olduğunu, Türkiye’nin de İngiltere için Hindistan’dan, Rusya’dan veya Brezilya’dan daha büyük bir ihracat pazarı olduğunu kaydetti.

İngiltere’nin 2016 verilerine göre Türkiye’deki yatırımlarının yüzde 20’den fazla arttığını hatırlatan Fox, “Bu gelecekteki daha güçlü bir ilişki için etkileyici bir başlangıç. Gitgide daha çok İngiliz şirketi Türkiye’nin sunduğu ticari fırsatları değerlendirmeye yöneliyor.” ifadelerini kullandı. Fox, Türkiye’nin de İngiltere’deki yatırımlarının arttığını belirterek, aralarında Beko, Vestel ve Simit Sarayı’nın da olduğu 200’den fazla şirketin İngiltere’de yapılandığını kaydetti. İngiltere’nin Dünya Bankası tarafından Avrupa’da en kolay iş yapılan yer olarak belirlendiğini ifade eden Fox, kapılarının daha fazla yatırım için de açık olduğunu söyledi. \ - İngiliz turist sayısı 3 milyona yaklaşacak Liam Fox, sadece 2017’de 1,6 milyon İngilizin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek bu sayının 2018 sonunda yaklaşık 3 milyona çıkmasının beklendiğine dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticari ortaklıkların sağlık sektöründen finansa uzanan geniş bir yelpaze teşkil ettiğini ifade eden Fox, “Türkiye’nin coğrafi konumu İngiliz şirketleri için işlerini Orta Doğu’ya, Orta Asya’ya ve Avrupa’ya genişletmede potansiyel bir geçit niteliğinde. Aralarında İngilizlerin de olduğu birçok uluslararası marka Türkiye’yi bölgesel hub olarak seçiyor.” diye konuştu.