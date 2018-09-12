LONDRA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İngiltere ve Türkiye arasında karşılıklı bir ticaret anlaşmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında 6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının ardından düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, "Küresel anlamda uluslararası yatırımcıların 'güvenli alana kaçış' eğilimi nedeniyle çoğu gelişen ekonominin para birimleri üzerinde sistemik bir baskısının olduğu açık. Tabii Türk lirası da bu atmosfere kapıldı. Fakat Türkiye birçok probleme karşı durdu ve anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu.Türkiye sıkı bir duruş sergileyerek küresel diplomaside tarih boyunca nüfuz sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son 16 yıl içerisinde Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı (GSYH) üç kat artırdığını vurgulayan Olpak, "Bu tip finansal zorlukları da aşacağımıza kuvveti bir şekilde inanıyorum. 1994’te, 2001’de ve 2008’de uluslararası şoklara karşı direncimizi artırarak yaptığımız gibi." diye konuştu.