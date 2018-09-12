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Türkiye-İngiltere İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 20:49 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: -"Türkiye birçok probleme karşı durdu ve anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu" - "Türkiye sıkı bir duruş sergileyerek küresel diplomaside tarih boyunca nüfuz sahibi oldu"

LONDRA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İngiltere ve Türkiye arasında karşılıklı bir ticaret anlaşmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında 6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının ardından düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, "Küresel anlamda uluslararası yatırımcıların 'güvenli alana kaçış' eğilimi nedeniyle çoğu gelişen ekonominin para birimleri üzerinde sistemik bir baskısının olduğu açık. Tabii Türk lirası da bu atmosfere kapıldı. Fakat Türkiye birçok probleme karşı durdu ve anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu.Türkiye sıkı bir duruş sergileyerek küresel diplomaside tarih boyunca nüfuz sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son 16 yıl içerisinde Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı (GSYH) üç kat artırdığını vurgulayan Olpak, "Bu tip finansal zorlukları da aşacağımıza kuvveti bir şekilde inanıyorum. 1994’te, 2001’de ve 2008’de uluslararası şoklara karşı direncimizi artırarak yaptığımız gibi." diye konuştu.

Olpak, Türk ve İngiliz iş dünyası temsilcilerinin ve Türkiye ve İngiliz hükümetlerinin iki ülke arasında serbest ticaretin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını görmekten son derece memnun olduğunu belirtti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı (Brexit) konusunda iş dünyasının beklentilerine uyumlu şekilde bir çıkış anlaşması konusunda aralık ayından önce mutabakata varmasını beklediğini vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Buna rağmen, her tür olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Türk iş çevreleri, İngiltere ile mükemmel ticari ilişkilerimizin arzu edilmeyen bir Brexit senaryosuna kurban gitmemesi gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle, bakanları Brexit müzakerelerinin olası bir geçiş anlaşması olmadan başarısız olması halinde mevcut statükonun gelecek yıl 29 Mart tarihinden sonra devamını sağlayacak basit karşılıklı bir anlaşmanın formüle edilmesini değerlendirmeye davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
DEİK ingiltere Londra Nail Olpak ticaret

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