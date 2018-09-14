Türkiye, insani gelişmede 189 ülke arasında 64. oldu

Türkiye, 2017 yılını kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde (İGE) 0,791'lik değerle 189 ülke arasında 64'üncü oldu ve bu değerle "yüksek insani gelişme" kategorisinde yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2017 yılı verileri baz alınarak hazırlanan İGE, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ni içeren "İnsani Gelişme Endeksleri ve Göstergeleri: 2018 İstatistiksel Güncelleme" raporu yayımlandı.

Dünyada en çok bilinen kalkınma endekslerinden biri olan rapora göre, İGE'de ilk sırayı 0,953'lük değerle Norveç aldı. Bu ülkeyi, 0,944'lük değerle İsviçre, 0,939'lük değerle Avustralya, 0,938'lik değerle İrlanda ve 0,936'lık değerle Almanya izledi.

Geçen yıl kaydettikleri İGE değeriyle listenin en altında yer alan ülkeler ise 0,417'lik değerle Burundi, 0,404'lük değerle Çad, 0,388'lik değerle Güney Sudan, 0,367'lik değerle Orta Afrika Cumhuriyeti ve 0,354'lük değerle Nijer olarak sıralandı.