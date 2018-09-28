Türkiye-Irak arasındaki tarifeli uçuş sayısı artırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Irak Sivil Havacılık İdaresi heyetleri arasında yapılan müzakereler sonucunda tarifeli uçuş sayısının artırıldığı bildirildi.
SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Genel Müdürlük ve ve Irak Sivil Havacılık İdaresini temsil eden heyetler arasında 25 Eylül'de Bağdat'ta ikili sivil havacılık müzakereleri gerçekleştirildi.
Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve Irak Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdür Vekili Ali Khalil İbrahim başkanlıklarındaki heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut uçuş sayısının artırılması ve yeni güzergahların belirlenmesi yönünde karar alındı. Daha önce haftalık 116 frekans olarak tanımlanan yolcu uçuşlarının sayısı yaklaşık yüzde 70 artırılarak, 195 frekansa yükseltildi. Böylelikle Türk taşıyıcılarına yeni uçuş imkanları sağlandı.
Trafik haklarına yönelik yapılan artışlarla İstanbul-Bağdat, İstanbul-Erbil, Antalya-Bağdat ve Antalya-Erbil noktaları arasındaki bağlantılar güçlendirildi. Heyetler arasındaki görüşmeler sonucunda karara bağlanan diğer önemli gelişme ise başkent Ankara ve Bağdat arasında Türk taşıyıcılarına haftalık 7 frekans uçuş hakkı tanımlanması oldu.
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