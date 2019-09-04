Türkiye-Irak ilişkisi enerjiyle güçleniyor

EBRU ŞENGÜL - Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki ilişkiler geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gerçekleştirdiği ziyarette masaya yatırılan projelerle yeniden ivme kazandı. Son dönemde Ankara-Bağdat hattında yürütülen enerji diplomasisi meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda geçen hafta Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile görüşen Dönmez, iki ülke arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na paralel yeni bir hattın inşa edileceğini ve ülkeler arası elektrik ticaretine yeniden başlanacağını açıklamıştı. Irak-Türkiye arasındaki petrol ticareti hacmini daha da artıracak yeni hattın aynı zamanda Ceyhan terminalinin dünya piyasalarındaki önemini de pekiştireceği belirtiliyor. Yeni dönemde iki ülke arasında enerji alanındaki ortak projelerle, ilişkilerde yakalanan olumlu havanın daha da güçlenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerde gözlemlenen iyileşmenin "yeniden normale dönme" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Akyener, iki ülke arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu ve ekonomik ilişkilerin de gelişmeye devam ettiğini belirterek, bu kapsamda Irak'ın da petrol ticaretini geliştirebilmek için Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya başladığını ifade etti. Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı olarak da bilinen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın Kerkük sahasında üretilen petrolü Ceyhan Limanı üzerinden dünya piyasalarına arz etmek için kurulduğunu anımsatan Akyener, şunları kaydetti: "Zaman zaman yapılan saldırılarla bu boru hattının Irak içerisinde kalan kısmı zarar gördü. En son DEAŞ saldırılarından sonra da tamamen kullanılamaz duruma gelmişti. Bu sebeple Irak içerisinde özerk yönetim statüsünde olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), kontrolündeki sahalardan ürettiği petrolü öncelikle tankerlerle sonrasında da yeniden inşa ettikleri ve Kerkük-Yumurtalık hattına tam Irak- Türkiye sınırında bağlanan ve kapasitesi günlük 1 milyon varil seviyesine çıkartılan boru hattı ile taşımaya başlamıştı. Belli dönemlerde arz artmış ve azalmışsa da şu an için ortalama günlük 550 bin - 600 bin varil seviyelerinde petrol sevkiyatı yapılıyor. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattının Irak tarafında kalan bölümünün tekrar inşası, yeniden büyük bir ticaretin gerçekleşmesi ve Ceyhan’ın dünya petrol piyasaları açısından çok daha önemli bir noktaya gelmesi için önemli."