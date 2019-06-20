BAĞDAT (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk çeyreğinde Irak ile ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İnşallah bu yıl 12 milyar doları aşacak, 2020'de ise 20 milyar dolara daha da yaklaşacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticarete konu ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Irak temaslarına eşlik eden Gülle, Türkiye-Irak İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, toplantının iki ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İş dünyası olarak karşılıklı ticaret hacminin artırılması için sahada büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Gülle, bu çalışmaların Türkiye ve Irak'ın güzel yarınlara ulaşmasına vesile olacağını dile getirdi.

Gülle, Türkiye'nin geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracatla dünyada 31'inci, Irak'ın da 100 milyar dolarlık ihracatla 37'nci sırada yer aldığını anımsatarak, iki ülkenin ticarette ağırlığı dikkate alındığında ticari potansiyelin de yüksek olduğunu bildirdi.