FİNANS

Türkiye-İran İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi: - "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerli Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler" - "İki ülkenin iş adamlarını ve özel sektörünü serbest ticaret anlaşmasına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktaya vardığımızda işlerimizde daha kolay ilerleyebileceğiz" - DEİK Başkanı Nail Olpak: - "İran ile aramızdaki rakamlar makul ama yeterli değil. Daha fazla yatırım ve ticaret için önümüze çıkan engellerin, sadece iş dünyamızın niyet ve gayreti ile aşılamayacağını da ifade etmek isterim"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin yanında Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerli Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler." dedi.

Vaizi, Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin amacının bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması olduğunu ve yatırımcıların, bu bölgenin güvenliği sağlanabilirse daha iyi koşullarda ekonomik ilişkilerini yürütebileceğini söyledi.

İki ülkenin cumhurbaşkanının Suriye krizinin çözümü için çalıştığını ve bölgenin istikrarını göz önünde bulundurarak üçlü ekonomik iş birliklerinin gelişmesi için de çaba sarf ettiğini vurgulayan Vaizi, "Üçlü zirvenin yanında Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi bir toplantı gerçekleşti. Bu, toplantıya katılan çeşitli bakanlarımız ve ortak ekonomik komisyonlarımız için de güzel bir fırsat oldu. 27. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 6 yıl öncekine göre çok daha başarılı olduğunu ve kazanımlarımızın daha çok olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Vaizi, İran ve Türkiye'nin Müslüman iki komşu ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye ve İran, bölgedeki ve İslami ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli rol oynayabilirler. Bölgesel iş birliğinin çekirdeğini oluşturabilirler. Bizler özellikle ekonomide bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki ülkenin iş adamlarını ve özel sektörünü serbest ticaret anlaşmasına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktaya vardığımızda işlerimizde daha kolay ilerleyebileceğiz. Her iki devletin çabası kesinlikle özel sektör ve ortak yatırımlar için yolu kolaylaştırmak. İki ülkenin ticaret odaları ve ortak komisyonları bu alanda çok ağır bir sorumluluk yüklendi. Biz ortak ekonomik komisyon çerçevesinde 1 yıllık yol haritasında özel sektörün çalışmaları için de gerekeni hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıyayken Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Vaizi, şunları kaydetti:

"ABD, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerle hiçbir şekilde ilgisi olmayan yaptırımları uygulayarak ilişkilerimizi etkilemek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerli Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler. Hiçbir şüphemiz yok, Türkiye hükümeti yaptırımları kesinlikle kabul etmiyor ve buna karşı. Diğer taraftan bazı Türk bankaları ve iş adamlarının bu konuda bazı çekinceleri var fakat biz hiçbir zaman hiçbir Türk iş adamının sıkıntı çekmesini ve baskı altında kalmasını istemiyoruz. Bu ortak komisyonda bizim için önemli olan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin azalmasını önlemektir."

- "İkili ticareti artırmanın peşindeyiz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin dünyada neredeyse ticaret yapmadığı ülke kalmadığını belirterek, "İran'la aramızdaki rakamlar makul ama yeterli değil. Daha fazla yatırım ve ticaret için önümüze çıkan engellerin, sadece iş dünyamızın niyet ve gayreti ile aşılamayacağını da ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin kamu ve iş dünyası olarak zor zamanlarda İran'ın yanında yer aldığını anımsatan Olpak, yatırım ve ikili ticareti artırmanın peşinde olduklarını dile getirdi.

Olpak, İran tarafından bazı beklentileri olduğuna işaret ederek, "İran’ın bin 800 ürüne ithalat yasağı getirmesi ve bu ürünlerden 68’inin Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında olması bizleri üzdü ve ticaret hedefimizi olumsuz etkiledi. İran’da yatırımı olan firmalarımız, oradaki fabrikalarında üretim için ithal ettikleri ham maddeleri bile döviz tahsisi yapamaması nedeniyle gümrüklerden çekemiyor ve üretimde zorlanıyor. Bu noktada İranlı makamlardan gerekli desteğin ve kolaylığın sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, Türkiye’den İran’a ilaç ve kozmetik ihracatında yaşanan ithal tescil belgesi sorunu ile İran gümrüğünde yaşanılan işlem tıkanıklıklarının çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 27. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Eylem Planı imzalandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) türkiye Türkiye-İran 27. Dönem KEK toplantısı

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