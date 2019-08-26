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Türkiye İş Bankası 95 yaşında: Ekonomiye 405.2 milyar lira kaynak

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95.

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95. yaşını kutluyor.
26 Ağustos 1924 tarihinde iki şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermaye ile yola çıkan banka, bugün 524.5 milyar liralık konsolide bazda aktif büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunda. Aynı dönem itibarıyla konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405.2 milyar lira seviyesinde olan bankanın özkaynak büyüklüğü de 58.7 milyar lira. Bankanın toplam mevduat hacmi ise 265.1 milyar lira.
Banka yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin’de ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor.
Marka değerleme kuruluşlarından BrandFinance’in marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı “Banking 500-2019” raporunda, “dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri” konumunda bulunan İş Bankası’nın dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7.7 milyona ulaşırken toplam işlemlerin yüzde 60’ı mobil kanallardan yapılıyor.
İş Bankası’nın uygulamaları şu şekilde ;
-Destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’ndan şimdiye kadar 40 girişim mezun oldu.
-Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi çatısı altında kurduğu ve 100 milyon liraya kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiği Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni nesil girişimlere erken ve ileri aşama girişim sermayesi yatırımı yapmaya başladı.
- Banka, geçtiğimiz Ekim ayında Çin’de, Temmuz ayında da KKTC’de inovasyon merkezleri açtı.
-Darüşşafaka işbirliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’de eğitim alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun soluklu ve en büyük projelerden biri olan “81 İlden 81 Öğrenci” projesi ile 2008 yılından bu yana her sene 81 öğrencinin Darüşşafaka’daki tüm eğitim giderlerini üstleniyor.
- 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olan bankanın, Türkiye genelinde bugüne kadar açtığı satranç sınıflarının sayısı 24 bine ulaştı.
-2007-2008 öğretim yılı sonunda başlatılan “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadar çocuklara 14 milyon kitap armağan edildi.
-Banka, 1971 yılından bu yana sürdürdüğü “Altın Gençler” uygulaması ile de üniversite sınavında üstün başarı gösteren 3 binden fazla genci ödüllendirdi.
-TEMA Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılı sonunda “81 İlde 81 Orman” projesini hayata geçiren banka, bu proje kapsamda 81 ilde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikti. Banka, dikilen fidanların beş yıl boyunca bakımlarını da üstlendi.
-2019 Mayıs ayında Ankara Ulus’taki tarihi binasında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni açtı.

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