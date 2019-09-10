Türkiye İş Bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisinin önemli sektörlerden biri olan tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla “Tarım Girişimciliği Yarışması” düzenleyecek.

Girişimler, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak, başvurularını 1 Ekim tarihine kadar https://yarisma.kokprojekt.com/ üzerinden yapabilecek. Toplanan başvurular arasından yarışmaya katılacak girişimler belirlenecek ve projeler alanında önde gelen jüri üyelerince değerlendirilecek.

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimler, Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’na girmeye hak kazanacak.

Sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak ve yenilikçi bir yaklaşım ile yapılabileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugüne kadar her dönemin en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründeki yeni girişimlerin ortaya çıkarılması, ölçeklenmesi ve potansiyel iş alanlarıyla buluşturulması büyük önem taşıyor. Ülkemizde tarım alanına yönelik girişimlerin, girişimcilik ekosistemindeki yeri henüz istenilen düzeyde değil. Bu anlamda, düzenlediğimiz yarışma sayesinde Türkiye’nin yenilik iklimine tarım sektörü ile katkı yaratacağımıza inanıyoruz.”

