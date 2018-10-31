Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business) 43. sıraya yükselmesinden mutlu olduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu sonuç, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına dair bir göstergedir." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları çerçevesinde hazırlanan, şirket kuruluşu, inşaat izinleri, dış ticaret süreçleri, icra ve iflas kanunu gibi birçok alanda değişikliklere yer veren reform paketi, Türkiye'yi rekora taşıdı. Türkiye, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business) sıralamasında 17 basamak sıçrayarak, geçen yıl bulunduğu 60. sıradan 43. sıraya yerleşti.

Ayrıca 2018 yılında en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, "en reformcu" ülkeler listesinde Avrupa'dan yer alan tek ülke oldu. G20 ülkeleri arasında ise Çin ve Hindistan ile birlikte sıralamaya girmeyi başaran üç ülkeden biri oldu.