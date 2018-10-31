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Türkiye "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde 43. sıraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türkiye'nin, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 43. sıraya yükselmesinden mutluyuz" - "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu sonuç, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına dair bir göstergedir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business) 43. sıraya yükselmesinden mutlu olduklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu sonuç, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına dair bir göstergedir." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları çerçevesinde hazırlanan, şirket kuruluşu, inşaat izinleri, dış ticaret süreçleri, icra ve iflas kanunu gibi birçok alanda değişikliklere yer veren reform paketi, Türkiye'yi rekora taşıdı. Türkiye, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business) sıralamasında 17 basamak sıçrayarak, geçen yıl bulunduğu 60. sıradan 43. sıraya yerleşti.

Ayrıca 2018 yılında en çok reform yapan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, "en reformcu" ülkeler listesinde Avrupa'dan yer alan tek ülke oldu. G20 ülkeleri arasında ise Çin ve Hindistan ile birlikte sıralamaya girmeyi başaran üç ülkeden biri oldu.

- "Sonuç yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YOİKK kapsamında gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutlu olduklarını belirterek, reform çalışmalarını himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, YOİKK'in koordinasyonunu yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, reform paketi çalışmalarına öncülük eden dönemin Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a, ilgili tüm bakanlıklara ve katkı sağlayan tüm STK'lara teşekkür etti.

Sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Uzun yıllardır 60 ila 70’inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye’nin en çok reform yapan 10 ülke arasına girerek 43. sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. Şirket kuruluşu, inşaat izinleri, kredi temini ve alacaklıların hakları, dış ticaret alanlarında ciddi iyileşmeler var. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu sonuç, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına dair bir göstergedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu sonuçla yetinmemesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, ülkenin tüm dünyaya ne kadar güçlü bir reform iradesi olduğunu gösterdiğini vurguladı. TOBB olarak bu reform çalışmalarının özel sektör tarafındaki koordinasyonunu yürütmekten gururlu olduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, müteşebbislerin önünü açacak, uzun vadede sağlıklı büyüyebilecekleri ortamı sağlayacak tüm reformların destekçisi olduklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İş Yapma Kolaylığı Endeksi Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

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