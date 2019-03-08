FİNANS

Türkiye-İskoçya arasındaki uçuşlarda yolcu rekoru kırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Turizmdeki yükseliş trendi, Türkiye ile İskoçya arasında 2018 yılında uçak ve yolcu trafiği rekoru kırılmasını sağladı.

Türkiye-İskoçya arasındaki uçuşlarda yolcu rekoru kırıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Mart (DHA) - Turizmdeki yükseliş trendi, Türkiye ile İskoçya arasında 2018 yılında uçak ve yolcu trafiği rekoru kırılmasını sağladı.
Türkiye ile İskoçya arasında 2018 yılında, bir önceki yıla göre 121 bin daha fazla yolcu seyahat etti. Bu hatta uçan yolcu sayısı, 2017 yılındaki 248 binden, 2018 yılında 369 bin yolcuya yükseldi.
En çok uçak ve yolcu trafiği ise Glasgow ile Dalaman arasında yaşandı. İki nokta arasında karşılıklı olarak toplam 101 bin 390 yolcunun seyahat etmesi dikkat çekti.
İskoçya'dan Türkiye'ye olan ilgideki artış, arama motoru Google’un trend verilerine de yansıdı. Birleşik Krallık'ta “Holiday to Turkey 2019” (Türkiye’de tatil 2019) aramalarında birinci sırada çıkan ve büyük artış gösteren İskoçya oldu.
2018 yılı yolcu sayısı (geliş - gidiş)
Edinburgh - Antalya : 24 bin 494
Edinburgh - Bodrum : 18 bin 780
Edinburgh - Dalaman : 41 bin 213
Edinburgh - İstanbul : 85 bin 653
Glasgow - Antalya : 81 bin 873
Glasgow - Bodrum : 8 bin 762
Glasgow - Dalaman : 101 bin 390
Aberdeen - Dalaman : 7 bin 78
Toplam : 369 bin 243 yolcu
(Tablo)

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