FİNANS

"Türkiye İslami finans merkezi olma yolunda"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "İnsan kaynağı ve ürün çeşitlenmesi anlamında gerekli adımları atarak İslami finans merkezi olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu konuda ciddi adımlar atıldı" - "Global finans merkezi olma yolunda herhangi bir engelimiz olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta açılacak İstanbul hava alanı ve yapılan devasa projeler, aslında ülkemizin her geçen gün bir finans merkezi olma yolunda önemli ve sağlam adımlar attığının göstergesi" - "Ülkemiz ve İstanbul en kısa sürede önce İslami, sonra global finans merkezi haline gelecektir"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "İnsan kaynağı ve ürün çeşitlenmesi anlamında gerekli adımları atarak İslami finans merkezi olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu konuda ciddi adımlar atıldı." dedi.

Göktaş, AA muhabirine, 2,5 yılda aktif büyüklüklerinin yaklaşık 18 milyar liraya yükseldiğini, sektörde yüzde 10 payları bulunduğunu söyledi.

Vakıf Katılım'ın, katılım bankacılığına yeni bir soluk kazandırdığına, bu nedenle de yoğun ilgi gördüklerine işaret eden Göktaş, "Vakıf" isminin buna olumlu etki sağladığını belirtti.

Kaynaklarını bulundukları illerde özellikle KOBİ'lere yönlendirmek istediklerini dile getiren Göktaş, "2018 yılını Vakıf Katılım olarak her şeye rağmen oldukça iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk 6 ay çok ciddi performans sergiledik. Hemen hemen bütün hedeflerimizi tutturduk. Temmuz ayından sonra ülke ekonomisinde yaşanan çalkantılardan elbette biz de etkilendik ama bu, hedeflerimiz anlamında bir sapmaya neden olmadı." diye konuştu.

Göktaş, katılım bankacılığının faizsiz İslami bankacılık sistemi olduğuna dikkati çekerek, İslami prensip ile modern bankacılık anlayışıyla müşterilerine hizmet verdiklerini anlattı.

Vakıf Katılım olarak önceliklerini, yeni ekonomik planda devletin öncelik verdiği alanlarda belirlediklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"İhracat öncelikli, ithal ikamesi, millileşme ve yerlileştirme, enerji ve sağlık gibi alanlara yöneliyoruz. Sektör olarak KOBİ'lerde yoğunlaşıyoruz. Katılım bankacılığının Türkiye'deki potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an sektörün pazar payı yüzde 5. Bunun bugüne kadar katılım bankacılığını yeterince anlatamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. 2018 yılında devletimizin çıkardığı iki enstrüman var. Bunlardan biri BES, diğeri de Hazine Müsteşarlığının çıkardığı altına endeksli bono ve kira sertifikası. Her iki üründe de faizli ve faizsiz alternatifler sunuldu müşterilere ve yüzde 60 ve 65 arasında faizsiz olan ürünler tercih edildi. Bu da aslında katılım bankacılığının, yani faizsiz bankacılığının ciddi potansiyele sahip olduğunun göstergesi. Önemli olan insanlara alternatif sunmak. Faizsiz alternatif olduğunda tercih edildiğini çok net görebiliyoruz."

- "Global finans merkezi yolunda engelimiz olduğunu düşünmüyorum"

İkram Göktaş, Türkiye'nin finans merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Global finans merkezi olma yolunda herhangi bir engelimiz olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta açılacak İstanbul hava alanı ve yapılan devasa projeler, aslında ülkemizin her geçen gün bir finans merkezi olma yolunda önemli ve sağlam adımlar attığının göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin global finans merkezinden önce Müslüman bir ülke olarak İslami finans merkezi olması gerektiğini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finans merkezi sadece binalarla olmuyor. İnsan kaynağı ve ürün çeşitlenmesi anlamında gerekli adımları atarak İslami finans merkezi olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu konuda ciddi adımlar atıldı devletimiz, hükümetimiz ve katılım bankaları tarafından. Bunlardan biri BDDK nezdinde daire oluşturulması, üst koordinasyon kurulunun kurulmuş olması, katılım bankası üst danışma kurulunun kurulması. Bunların hepsine baktığınız zaman, bunlar İslami finans merkezi olunması açısından önemli adımlar. Buna üniversitelerde açılan lisans seviyesindeki bölümleri eklediğimiz zaman önemli adımların büyük kısmı altyapıda atılmış gözüküyor. Ülkemiz ve İstanbul, en kısa sürede önce İslami, sonra global finans merkezi haline gelecektir."

Katılım bankacılığının pazar payının 2025 yılında yüzde 15'e ulaşacağını öngördüklerinin altını çizen Göktaş, "Konvansiyonel bankalar da büyürken bizim onlara göre çok daha fazla büyüyerek pazardan yüzde 15 pay almamız gerekiyor. Bu potansiyelin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Göktaş, Vakıf Katılım olarak 2023'de sektör liderliğine ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Sarımsaklı suyla patates verimini artırdıSarımsaklı suyla patates verimini artırdı
Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyorTohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
faizsiz faizzis bankacılık İslami Finans Merkezi Vakıf Katılım Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.