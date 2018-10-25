"Türkiye İslami finans merkezi olma yolunda"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "İnsan kaynağı ve ürün çeşitlenmesi anlamında gerekli adımları atarak İslami finans merkezi olma yolunda hızlıca ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu konuda ciddi adımlar atıldı." dedi. Göktaş, AA muhabirine, 2,5 yılda aktif büyüklüklerinin yaklaşık 18 milyar liraya yükseldiğini, sektörde yüzde 10 payları bulunduğunu söyledi. Vakıf Katılım'ın, katılım bankacılığına yeni bir soluk kazandırdığına, bu nedenle de yoğun ilgi gördüklerine işaret eden Göktaş, "Vakıf" isminin buna olumlu etki sağladığını belirtti. Kaynaklarını bulundukları illerde özellikle KOBİ'lere yönlendirmek istediklerini dile getiren Göktaş, "2018 yılını Vakıf Katılım olarak her şeye rağmen oldukça iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. İlk 6 ay çok ciddi performans sergiledik. Hemen hemen bütün hedeflerimizi tutturduk. Temmuz ayından sonra ülke ekonomisinde yaşanan çalkantılardan elbette biz de etkilendik ama bu, hedeflerimiz anlamında bir sapmaya neden olmadı." diye konuştu.

Göktaş, katılım bankacılığının faizsiz İslami bankacılık sistemi olduğuna dikkati çekerek, İslami prensip ile modern bankacılık anlayışıyla müşterilerine hizmet verdiklerini anlattı. Vakıf Katılım olarak önceliklerini, yeni ekonomik planda devletin öncelik verdiği alanlarda belirlediklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti: "İhracat öncelikli, ithal ikamesi, millileşme ve yerlileştirme, enerji ve sağlık gibi alanlara yöneliyoruz. Sektör olarak KOBİ'lerde yoğunlaşıyoruz. Katılım bankacılığının Türkiye'deki potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an sektörün pazar payı yüzde 5. Bunun bugüne kadar katılım bankacılığını yeterince anlatamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. 2018 yılında devletimizin çıkardığı iki enstrüman var. Bunlardan biri BES, diğeri de Hazine Müsteşarlığının çıkardığı altına endeksli bono ve kira sertifikası. Her iki üründe de faizli ve faizsiz alternatifler sunuldu müşterilere ve yüzde 60 ve 65 arasında faizsiz olan ürünler tercih edildi. Bu da aslında katılım bankacılığının, yani faizsiz bankacılığının ciddi potansiyele sahip olduğunun göstergesi. Önemli olan insanlara alternatif sunmak. Faizsiz alternatif olduğunda tercih edildiğini çok net görebiliyoruz."