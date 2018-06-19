MERSİN (AA) - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü piyasası verilerini dün açıkladı. Ne oldu 10,1. Nereden? 11.7'den. Bakın hani 'tek haneler' deniyor ya buradan müjde veriyorum. Önümüzdeki ay açıklanacak rakamlarda Türkiye işsizlik rakamlarında artık tek haneleri görecek. Bu gayretlerimiz sonucunda görecek." dedi.

Uzunkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İşkur İl Müdürlüğü tarafından MTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Proje (MEGİP) toplantısı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kentte bugün birtakım görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mersin'de nisan ve mayısta 2 bin 52 iş yerinde yüz yüze araştırma yaptıklarını anlatan Uzunkaya, 2000'li yılların başında Mersin'in yıllık istihdamının 400 olduğunu, bu rakamın şimdilerde 30 binlere geldiğini bildirdi.

Uzunkaya, İŞKUR'un 72 yılını geride bıraktığını, 2000'li yılların başına gelindiğinde "Böyle bir kuruma ne gerek var, kapatılsın." denilen bir kurumken, bugün 81 ilde 8 bin 500 personelle hizmet verdiklerini aktardı.

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