FİNANS

Türkiye-İsviçre Ekonomik Forumu’nda bu sene blockchain teknolojisi tartışılacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

İsviçre Ticaret Odası Derneği’nin 20 Kasım’da İstanbul’da düzenleyeceği 14’üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu’nda blockchain teknolojisi ile değişecek ekonomik modeller konusu masaya yatırılacak.

İstanbul, 28 Ekim (DHA) - İsviçre Ticaret Odası Derneği’nin 20 Kasım’da İstanbul’da düzenleyeceği 14’üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu’nda blockchain teknolojisi ile değişecek ekonomik modeller konusu masaya yatırılacak.
Sektör profesyonelleri, blockchain teknolojisiyle, özellikle e-ticaret, mikro-finans, uluslararası ve kişiden kişiye para transferleri, dijital kimlik, müşterini tanı süreçleri, sigorta ve sermaye ihtiyacı karşılama gibi farklı alanların tekrar hayal edilerek, baştan tanımlanacağını öngörüyor. Dünya genelinde çeşitli ülkeler bu yöndeki değişim dalgasına ilişkin hazırlıklarını hızlandırırken, konuya ilişkin Türkiye ekonomisinde farkındalığı artırmak üzere yeni bir etkinlik gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneğ’nin geleneksel hale gelen İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu’nda bu yıl blockchain yaklaşımı tartışılacak.
Blockchain Türkiye Platformu Derneği'nin ana sponsorluğunda 20 Kasım tarihinde Swissotel The Bosphorus’da düzenlenecek “Blockchain Türk ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” başlıklı forumda Türkiye’den ve İsviçre’den birçok uzman konuk, konunun farklı yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre Büyükelçisi H.E.Dominique Paravicini’nin açılış konuşmalarının gerçekleştirileceği konferansı, ekonomist- gazeteci Atilla Yeşilada yönetecek.
14’üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu’nun konuşmacıları arasında Credit Suisse Özsermaye Araştırma Analisti, Başkan Yardımcısı ve Tek Menkul Kıymet Araştırmaları Analisti Samuel Traub, Düşünce Kuruluşu Procivis Direktörü Costa Vayenas, Deloitte İsviçre Zürih Bölgesi’nden Sorumlu Direktör Burak Yetişkin gibi konusunun uzmanı önemli isimler yer alıyor.

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