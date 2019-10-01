Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "İtalya ile ekonomik ilişkilerimizi teknoloji odaklı daha ileri taşıyabiliriz. Türkiye, bu alanda büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor." dedi.

Kacır, TÜBİTAK’ta düzenlenen Türkiye-İtalya İnovasyon Günü’nün açılışında yaptığı konuşmada, iki ülkenin ilişkilerinin güçlü olduğunun altını çizerek, bu ilişkilere yeni bir boyut kazandırılması için bilim ve teknolojiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin, bu konuda farkındalığın artırılmasına yardımcı olacağını belirten Kacır, "İtalya ile ekonomik ilişkilerimizi teknoloji odaklı daha ileri taşıyabiliriz. Türkiye, bu alanda büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Son yıllarda endüstri ve teknoloji alanında yapılan teşvikler burada önemli bir faktör. Ar-Ge sektöründe çalışanlarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, teknoparklarımız ve altyapımız oluşturduğumuz teknoloji ekosisteminde öncü rol oynuyor." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de Ar-Ge projelerin son yıllarda hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini aktararak, bu alanda özel sektörün ağırlığının yüzde 57 olduğunu anlattı.