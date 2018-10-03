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Türkiye Kalkınma Bankası kanun teklifi görüşüldü

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Milet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Kalkınma Bankası Kanun Teklifi görüşüldü.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Milet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Kalkınma Bankası Kanun Teklifi görüşüldü.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Kalkınma Bankası'nın kalkınma programlarının en önemli uygulayıcılarından biri olarak görüldüğünü kaydederek, "Türkiye Kalkınma Bankası'nın geçmiş pratiklerine bakarak kalkınma hedeflerine ulaşmada üzülerek ifade etmem gerekir ki etkin bir yer alamadığını görüyoruz. Günümüzde dünyada yaklaşık 550 adet kalkınma bankası mevcuttur. Bunların 520 tanesi ulusal düzeyde faaliyet gösterirken geri kalanı ise bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de ise toplam 52 bankanın içerisinden 13 tanesi kalkınma ve yatırım bankasıdır. Bunlardan İller Bankası Anonim Şirketi, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi, İstanbul Saklama ve Takas Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi olmak üzere 4'ü kamu sermayeli bankalardır" dedi.
Mehmet Muş, Türkiye Kalkınma Bankası'na ilişkin şu bilgileri verdi:
"2017 yıl sonu itibarıyla Türkiye Kalkınma Bankası ise 8,98 milyar Türk Lirası aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe binde 2,7 paya, kalkınma ve yatırım bankacılığı sektöründe ise yüzde 5,5 paya sahiptir. Kredi büyüklüğü açısından da 6,9 milyar Türk Lirası ile bankacılık sektöründe binde 3,2 paya ve kalkınma ve yatırım bankacılığı sektöründe yüzde 5,4 paya sahiptir. Dolayısıyla buradaki oranlarla da bankanın aslında hem bankacılık sisteminde hem de kalkınma bankacılığı arasında ciddi bir pazar payına ulaşamadığını görmekteyiz. Banka yeniden yapılandırma süreci ile birlikte gelişmiş ülkelerdeki kamu sermayeli etkin kalkınma ve yatırım bankalarında olduğu gibi; altyapı, çevre, enerji, konut, araştırma ve geliştirme yatırımları, sektörel verimlilik ve rekabeti artıracak yatırımlar, küçük ve orta boy işletmelere ilişkin finansman uygulamaları, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine katkı sağlayacak yatırımlar, kalkınma programlarında belirtilen öncelikli sektörlerde yapılacak yatırımlar, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin yatırımlar ile benzer alanlarda doğrudan veya diğer bankalar aracılığı ile kredi sağlayarak, fonlar kurarak, garanti ve risk paylaşım programları geliştirerek veya diğer kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak finansman sağlayabilecek bir yapıya kavuşturulacaktır. Hâlihazırda banka, 9 milyar Türk Liralık aktif büyüklüğünün yüzde 77'sini borç finansmanı kredi olarak kullandırmaktadır."

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