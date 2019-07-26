Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Son bir aydır özellikle S-400 olayının ortadan kalkması, Trump'ın açıklamaları, FED ve Merkez Bankasının açıklamalarının hepsi bir araya geldiğinde, Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) aylık olağan meclis toplantısına katılan Üstünsalih, buradaki konuşmasında, 28 yıldır görev yaptığı Vakıfbankta hemen hemen her departmanda görevde bulunduğunu, genel müdür olmasının ardından memleketi Trabzon'a yaptığı bu ziyaretten de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vakıfbankın bugün Türkiye'de aktif büyüklük olarak 4'üncü büyük banka olduğuna işaret eden Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın Türkiye ekonomisinde piyasa yapıcı özelliğinin bulunduğunu vurguladı.

Üstünsalih, kamu bankaları olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarına dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunmuş olduğu türbülansta bir çok hasarlar olmuştur. Ağır ya da hafif hasar alanlar olmuştur. Bunları yönetmek için 3 kamu bankası gecesi ve gündüzüyle, bütün sermayesiyle ticaret ve sanayi erbanının yanında olmuştur. Bugün Türkiye'de Vakıfbank olarak geçen yıla oranla karımız yüzde 40 düştü. Biz karlılığa değil, Türkiye ekonomisine oynuyoruz. Türkiye ekonomisi iyi olduğu zaman bizim de iyi olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.