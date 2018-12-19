Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından atama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu başkanlığına bir yıl süre ile atanmasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu; Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu başkanlığına, Hakan Ertürk'ün yönetim kurulu başkan vekilliğine bir yıl süre ile atanmalarına ve Halil İbrahim Öztop' un genel müdür olarak seçilmesine karar vermiştir."

