Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan ikinci çeyrekte 229,7 milyon lira kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın aktifleri ikinci çeyrekte 18,8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde bankanın karı 229,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, bankanın aktifleri ikinci çeyrekte 2018 sonuna kıyasla yüzde 19,6 arttı. Bankanın aktifleri ikinci çeyrekte geçen yılın dönemine göre ise yüzde 74,1 artarken 18,8 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci çeyrekte kullandırdığı kredilerin tutarı 15 milyar liraya yükseldi. Banka böylece, toplam aktiflerin yüzde 79,8'ini oluşturan kredi hacmini 2018 sonuna göre yüzde 10, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 65,3 artırmış oldu. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranında ise düşüş sağlandı. Söz konusu oran, 2018'in ikinci çeyreğinde 1,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın Haziran 2019 itibarıyla net faiz geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,6 artarak 361,1 milyon lira düzeyine yükseldi. Bu dönemde faaliyet gelirleri yüzde 101,6 artarak 381,4 milyon liraya ulaşırken, ikinci çeyrek karı ise 229,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

- "Küresel ekonomi yavaşladı" Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Çin ve ABD ekonomisi başta olmak üzere küresel ekonominin ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesine rağmen, öncü göstergelerin ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösterdiği ifade edildi. Öztop, bu dönemde dünyada ekonomiye etki eden önemli gelişmeleri; ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin alınan korumacı önlemlerle birlikte yerini tekrar karamsarlığa bırakması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yavaşlama ihtimali olarak sıraladı. Bu gelişmelerin, uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine neden olduğunu hatırlatan Öztop, şunları kaydetti: "Ticaret ve teknoloji savaşlarının yanı sıra, uzun süredir devam eden Brexit belirsizliği de 2019'un ilk yarısında ekonomik aktivite hızını yavaşlatmış, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde ilk 6 ayın beklenenden daha zayıf bir performans gerçekleşmiştir. ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 bandında sabit tutarken, sonraki ay 2008'den bu yana ilk kez piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan indirmiş, ancak seri faiz indirimlerine gerek duymadığını ifade etmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise politika faizi artışını 2020'nin ikinci yarısına kadar ertelemiş, ekonomiyi desteklemek için kısa vadede çeşitli politika araçlarından faydalanabileceğini belirtmiştir."