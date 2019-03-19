Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ikinci VDMK ihracı tamamlandı

İSTANBUL (AA)- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurucusu olduğu İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından 1 milyar lira büyüklüğünde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, bu ihracın dayanak varlığını Akbank, İş Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası’nın ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetler oluşturdu. Aktif Yatırım Bankası’nın aracılık ettiği ihraç, nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi.

VDMK portföyüne, Akbank, İş Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası tarafından ihraç edilen 5 yıl vadeli ve yılda 4 defa kupon ödemeli, minimum yüzde 20 fazla teminatlandırılmış İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) alındı. Bu yapı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Aralık 2018’de yapılan 3,15 milyar liralık ihraçta da kullanılmıştı.

Yurt içi halka arz edilmeksizin satışın yapıldığı ihraçta, İş Bankası 400, Yapı ve Kredi 400, Akbank ise 200 milyon liralık konut kredilerini menkul kıymetleştirdi. İTMK’lar 8 Mart’ta ihraç edilirken bu kıymetlere dayalı VDMK ihracı ise bir hafta sonra 15 Mart’ta gerçekleştirildi. İhraca ağırlıklı olarak fonlar, bankalar, sigorta şirketleri ve aracı kurumlardan talep geldi.