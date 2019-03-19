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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ikinci VDMK ihracı tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurucusu olduğu İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından 1 milyar lira değerinde VDMK ihraç edildi - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç: - “VDMK ihraçları ile yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satışla hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarının devam edeceğine inanıyoruz”

İSTANBUL (AA)- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurucusu olduğu İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından 1 milyar lira büyüklüğünde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, bu ihracın dayanak varlığını Akbank, İş Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası’nın ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetler oluşturdu. Aktif Yatırım Bankası’nın aracılık ettiği ihraç, nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi.

VDMK portföyüne, Akbank, İş Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası tarafından ihraç edilen 5 yıl vadeli ve yılda 4 defa kupon ödemeli, minimum yüzde 20 fazla teminatlandırılmış İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) alındı. Bu yapı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Aralık 2018’de yapılan 3,15 milyar liralık ihraçta da kullanılmıştı.

Yurt içi halka arz edilmeksizin satışın yapıldığı ihraçta, İş Bankası 400, Yapı ve Kredi 400, Akbank ise 200 milyon liralık konut kredilerini menkul kıymetleştirdi. İTMK’lar 8 Mart’ta ihraç edilirken bu kıymetlere dayalı VDMK ihracı ise bir hafta sonra 15 Mart’ta gerçekleştirildi. İhraca ağırlıklı olarak fonlar, bankalar, sigorta şirketleri ve aracı kurumlardan talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, ülkemizin en büyük VDMK ihracı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Aralık 2018’de gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 3,15 milyar liralık bu ihracın başarısı, sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebileceğini belirtti.

İkinci VDMK ihracının ise yine Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından 15 Mart 2019 tarihinde tamamlandığını anımsatan Topaç, “VDMK ihraçları ile yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satışla hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarının devam edeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin köklü bankalarının bir araya gelmesini ve sermaye piyasasını kullanarak kaynak yaratmalarını hem birlikte iş yapma kültürünün gelişmesi hem de kredi piyasaları ile sermaye piyasalarının birbirini desteklemesi açısından son derece olumlu bulduğunu vurgulayan Topaç, bu ürünün sermaye piyasasına kazandırılmasında öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür ettiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TSPB Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası VDMK

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