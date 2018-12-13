FİNANS

Türkiye-Kanada Yıllık İş Konseyi toplantısı yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 20:57 | Son Güncelleme

Türkiye-Kanada Yıllık İş Konseyi toplantısı yapıldı

TORONTO (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) kapsamında her yıl düzenli olarak yapılan Kanada-Türkiye İş Konseyi'nin 15. yıllık toplantısı, Kanada'nın Toronto kentinde yapıldı.

DEİK Türkiye-Kanada İş Konseyi ile Kanadalı muadili Kanada-Türkiye İş Konseyi tarafından bir yıl Türkiye'de bir yıl Kanada'da düzenlenen toplantının 15.'si bu yıl Toronto Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'yi temsilen Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay başkanlığındaki heyetin katıldığı toplantıya, Ontario Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Todd Smith, Ontario Ticaret Odası Başkanı Rocco Rossi ile Kanada iş ve diplomasi dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Okyay, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke ticari ilişkilerinde önemli mesafeler katedildiğini belirterek, "Ama daha birlikte yapılacak çok şey var." dedi.

Dost ve müttefik olan Türkiye ve Kanada'nın ekonomik iş birliği potansiyellerini yerine getirme konusunda güçlü kararlılık gösterdiğini söyleyen Okyay, şöyle devam etti:

"Son 2 yılda ticaretimizin ikiye katlandığını vurgulayayım. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaya hazır olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu umut verici ama daha birlikte yapılacak çok şey var. Kanada için gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye, Kanadalı işletmelerin yeni pazarlara açılabilmeleri için bölgesel bir merkez rolü ve bir yumuşak iniş bölgesi olabilir. Bunu yaparak Kanada, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarındaki katılım düzeyini artırabilir."

- "Birçok Kanadalı firmanın Türkiye'de yatırımı var"

Ontario Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Smith, Türkiye ile Kanada'nın birçok uluslararası organizasyonda ortak, müttefik ve dost olduklarını söyleyerek, birçok Kanadalı firmanın Türkiye'de yatırımının bulunmasının, ilişkiler için önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Ontario Ticaret Odası Başkanı Rossi de "Türkiye ve Türklerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Türk diasporası, eğitimi, dili ve kabiliyetleri ile bizim için farklı kültürlere köprü olabilecek yeterliliktedir. Türkiye'nin binlerce yıldır sahip olduğu Doğu ile Batı arasındaki köprü konumu, bizler için de önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye demek Afrika ile Asya ile Avrupa ile bağ kurmak demektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Kanadalı firmalar için Türkiye'deki anahtar sektörlerde fırsatlar" başlıklı panel düzenlendi. Madencilik, tarım, enerji ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaşılan panelde, panelistler katılımcıların sorularını da cevapladı.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalıTÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı
Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdiProf. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) kanada

En Çok Okunan Haberler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ziraat Bankası tarımsal kredileri yeniden vadelendiriyor

Ziraat Bankası tarımsal kredileri yeniden vadelendiriyor

BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim

BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.