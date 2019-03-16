FİNANS

"Türkiye kauçukta ilk 10 ülke arasına girebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ostim OSB Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Kayhan Olanca: - "Kauçuk İhracatçı Birliği'nin kurulması büyük önem arz ediyor" - "PETKİM ve STAR Rafinerisi sentetik kauçuk üretimi konusunda teşvik edilmeli, tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli. Bunlar sağlanırsa, ülkemiz kauçukta birkaç yıl içinde dünyada ilk 10 ülke arasına girebilecektir"

MEHTAP YILMAZ - Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü Kayhan Olanca, sektörle ilgili ihracatçı birliğinin kurulması önerisinde bulunarak, "PETKİM ve STAR Rafinerisi sentetik kauçuk üretimi konusunda teşvik edilmeli, tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli. Bunlar sağlanırsa, ülkemiz kauçukta birkaç yıl içinde dünyada ilk 10 ülke arasına girebilecektir." dedi.

Olanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim koşulları nedeniyle doğal kauçuğun Türkiye'de yetişemediğini, sentetik kauçuğun ise PETKİM tarafından 2005 yılına kadar üretildiğini belirtti.

Türkiye'nin sentetik kauçuk ham maddesi açısından tamamen dışa bağımlı olduğunu ifade eden Olanca, "PETKİM ve STAR Rafinerisi bu konuda teşvik edilmeli. Tanıtım fonlarından sektöre daha fazla destek verilmeli. Bu noktada Kauçuk İhracatçı Birliğinin kurulması büyük önem arz ediyor. Bunlar sağlanırsa, ülkemiz kauçukta birkaç yıl içinde dünyada ilk 10 ülke arasına girebilecektir." diye konuştu.

Olanca, Türkiye'nin kauçuktan mamul ürün ihracatının 2,8 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkati çekerek, bir otomobilin 250-300 kilogram kauçuk içerdiğini, ihraç edilen otomobil, beyaz eşya ve makinelerde bulunan kauçuk parçalarla bu rakamın ihracat tutarının 4 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiğini söyledi.

Yurt dışından Türkiye'ye 629 milyon doları sentetik kauçuk olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık ham madde girdiğini anlatan Olanca, "Ülkemizde sentetik kauçuk üretimi için destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerekiyor." dedi.

- Kümedeki 55 üyeden 88 ülkeye ihracat"

Kümelenmenin faaliyetlerine de değinen Olanca, 2013'te kurulduklarını, Ankara, Bursa, Sakarya ve İstanbul'dan 55 KOBİ'yi bünyelerinde barındırdıklarını belirtti.

Olanca, kümelenme üyelerinin, Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) desteğiyle, ihracata yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliğinin (TEEPPI) kurucu üyesi olduklarını kaydeden Olanca, Birlik aracılığıyla kauçuk konusunda dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini ve bu çerçevede geziler düzenleyerek iş birliklerini geliştirdiklerini söyledi. Böylece kuruluş aşamasında hiç yurt dışına gitmemiş ve ihracat yapmamış üyelerinin neredeyse tamamının ihracatçı olduklarının altını çizen Olanca, "Kümelenme firmalarının ihracat yaptığı ülke sayısı 88'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

- Kauçuğu ilk kez Aztekler kullandı

Bebek emziğinden oyuncağa, otomobil lastiğinden ayakkabı tabanına kadar yaklaşık 50 bin ürünün içeriğinde bulunan kauçuk, tarihi kaynaklara göre ham haliyle ilk olarak 15. yüzyılda Azteklerce kullanıldı.

Sütleğengiller familyasından Hevea ağacından elde edilen kauçuk, Amerikalı mucit Charles Goodyear'ın 1839 yılında ürünü kükürtle işlemesiyle günlük hayata da girdi.

Anavatanı Brezilya'nın ardından Uzakdoğu'daki Malezya, Tayland, Endonezya, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ekvator kuşağı ülkelerinde yaygınlaşan kauçuk üretimi, Uluslararası Ticaret Merkezinin (Trade Map) son verilerine göre 13 milyon 500 bin tonu geçti.

Tüketime bakıldığında ise kullanılan kauçuğun yüzde 45'ini doğal, yüzde 55'ini ise petrol türevi sentetik kauçuk oluşturuyor.

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"
Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacakBakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Kayhan Olanca OSTİM Organize Sanayi Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Van'da alışveriş festivali başladı

Van'da alışveriş festivali başladı

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması!

Türkiye'de yapılıyor! Dünyaya satılıyor

Türkiye'de yapılıyor! Dünyaya satılıyor

Turkcell Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

REIDIN-GYODER: Konut kredisi kullanımı Şubat'ta 3.0 puan arttı

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

Bakan Albayrak'tan insan ve çevre odaklı yatırım vurgusu

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç işsizlikte dramatik bir artış var

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman: Genç işsizlikte dramatik bir artış var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.