Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini birkaç yıl içinde 5 milyar dolara ve ardından da 10 milyar dolar seviyelerine çıkartmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu seviyelere en fazla 7-8 yıllık bir zaman zarfında ulaşmak için mevcut iş birliğimizi daha ileri safhalara taşımak mecburiyetindeyiz" dedi.

Dönmez, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye - Kazakistan Yatırım Forumu'nda, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın iş insanları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Son dönemde Türkiye ve Kazakistan'ın inisiyatif alarak ortaya koydukları çok yönlü aktif dış politikanın küresel barışın tesisi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Dönmez, "Bölgemize huzur ve sükunetin hakim olması için Astana ve İstanbul'da devam eden görüşmeler, Türkiye ve Kazakistan'ın ortaya koyduğu çabaların samimiyetini göstermektedir. Ortak tarih ve kökenden gelen Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkiler herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle çok daha ötesine geçmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.