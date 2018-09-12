Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün, Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre, 2017 sonu itibarıyla Türk inşaat firmaları Kazakistan'da toplam değeri 22,8 milyar dolarlık 480'den fazla proje üstlendiklerini bildirerek, "Türk müteahhitlerin bugüne kadar yurt dışında hayata geçirdikleri projelerin hacmi açısından Kazakistan, yüzde 6,4'lük payla beşinci sırada yer alıyor." dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Yenigün, JW Marriott Hotel'de düzenlenen "Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu"na katıldı. Kazakistan'ın, Orta Asya'da Türk özel sektörünün dış ticaret ve yatırımlar açısından en büyük iş hacmine sahip olduğu ülke olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Kurucularından olduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin dünyanın en büyük pazarlarından biri kabul edilen yaklaşık 200 milyon nüfuslu bir coğrafyayı temsil etmesi nedeniyle Kazakistan, doğrudan yabancı yatırımlar açısından cazibesini her geçen gün biraz daha artırıyor. Aynı zamanda ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin hukuki zeminini oluşturan temel anlaşma ve protokollerin de imzalanarak yürürlüğe girmesiyle bu potansiyeli harekete geçirmek bugün çok daha kolay hale geliyor. Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki işbirliği iklimi her geçen gün biraz daha gelişiyor ve kolaylaşıyor." diye konuştu.

Yenigün, Kazakistan İstatistik Ajansı verilerine göre, Türkiye'nin, Rusya ve Çin’den sonra Kazakistan'da en fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan 3. ülke konumunda yer aldığına dikkati çekerek, söz konusu ülkedeki Türk yatırımlarının toplam birikimli tutarının 2 milyar doları bulduğunu kaydetti. - "Hedef 10 milyar dolarlık ticaret hacmi" Türkiye sermayeli firmaların, Kazakistan'da telekomünikasyon, otel işletmeciliği, gıda sanayi, bankacılık ve finans, havaalanı işletmeciliği, enerji, perakende ticaret, ilaç ve temizlik malzemeleri üretimi gibi alanlarda çalıştığını ve yaklaşık 15 bin Kazak vatandaşa istihdam sağladığına işaret eden Yenigün, Kazakistan özel sermayesinin de Türkiye'de bankacılık ve finans, otel işletmeciliği ve diğer sektörlerdeki yatırım faaliyetlerinde artış gözlendiğini söyledi. Türk inşaat ve müteahhitlik şirketlerinin Kazakistan'da yürüttüğü büyük ölçekli projelere değinen Yenigün, "Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre, 2017 sonu itibarıyla Türk inşaat firmaları Kazakistan'da toplam değeri 22,8 milyar dolar olan 480'den fazla proje üstlenmişler. Türk müteahhitlerin bugüne kadar yurt dışında hayata geçirdikleri projelerin hacmi açısından Kazakistan, yüzde 6,4'lük payla beşinci sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Yenigün, Türkiye ve Kazakistan arasında petrol ve petrol yağları, doğalgaz, metal cevherleri ve metalden mamul, buğday ve diğer tarım, demir-çelik ürünleri ile makine ve teçhizatları, mobilya, elektrikli cihazlar, tekstil ve hazır giyim malzemeleri, plastik ve alüminyum gibi sektörlerden oluşan toplam 2 milyar doları aşkın ikili ticaret hacmi söz konusu olduğunu kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından ticarette de en hızlı şekilde 5 milyar dolar seviyesini ve ardından 10 milyar dolarlık ticaret hacminin tekrar yakalanacağına inandığını dile getiren Yenigün, böylece iki ülkenin yeni yatırım ve işbirliği projeleri hayata geçirerek gelecek nesillere istihdam alanları oluşturabileceğini vurguladı. - "Özel önem taşıyor" DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı da Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu'nun, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türkiye ziyareti öncesi gerçekleştirilmesi sebebiyle, etkinliğin özel önem ve anlam taşıdığını söyledi.