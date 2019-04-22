FİNANS

Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında 2019 yılı hedeflerine ilişkin, "76 bin ton kiraz ihracatımızı, 100 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. 162 milyon dolarlık gelirimizi de 250-300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin kiraz ihracatını artırmak için üreticilerle sürekli bir araya gelerek toplantılar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2018 yılında yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 300 milyon dolar olduğunu belirten Uçak, şöyle devam etti:

"Bu rakamda kirazın payı da 162 milyon dolardır. Bizim 76 bin ton civarında kiraz ihracatımız var. Biz burada kirazı özellikle Çin'e de pazarlamaya çalışıyoruz. Sadece 162 milyon dolarda kalmaya değil, biraz daha artırmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra Çin'e de girmeyi planlıyoruz. Bu konuyu Tarım ve Orman Bakanımızla da sürekli istişare ediyoruz. Çin'de kirazın çok değerli ve kıymetli, ikramlık bir ürün olduğunu biliyoruz. İnşallah, Çin pazarına gireceğiz. 76 bin ton kiraz ihracatımızı, 100 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. 162 milyon dolarlık gelirimizi de 250-300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu hava şartlarına da bağlı bir durum."

"İhracatımızı daha iyi yerlere getireceğiz"

Uçak, Türkiye'nin ağırlık olarak kiraz ihracatı yaptığı ülkelerin Almanya, Rusya, Norveç, Hollanda ve Danimarka olduğuna dikkati çekti.

İhracatta mevcut ülkelerin üzerine çıkmayı hedeflediklerine değinen Uçak, "Girmediğimiz pazar, gitmediğimiz ülke bırakmamaya çalışıyoruz. Bu da sadece kiraz ihracatı değil, bütün meyve sebze ihracatı için geçerli aslında. Türkiye için tarım gerçekten çok önemli. Biz de çok önemsiyoruz. İnşallah ihracatımızı daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.

Kiraz üreticilerinin ihracatçıların baştacı olduğunu vurgulayan Uçak, 2019 yılında kiraz ihracatında üreticinin kazançlı çıkacağını ümit ettiklerini anlattı.

Uçak, kiraz üreticisi ve yüksek rekolte ürün olmasa ihracatın da olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kiraz üreticimiz gerçekten büyük emek sarf ediyor, alın teri döküyor. Biz de isteriz ki üreticimiz alın terinin karşılığını misli misli alsın. Bizim de zaten uğraşmamızın nedenlerinden biri bu. Üreticilerimizle iyi ürün yetiştirtmek ve iyi paralara pazarlayabilmek. Herkes kazansın istiyoruz. Sadece bir sektör değil, üreticimiz de ihracatçımız da kazansın. Yine bu arada bir sürü kalemler var. Ambalajcısı, nakliyecisi gibi. Gerçekten tarım dediğiniz zaman birçok insan bu sektörden sebepleniyor, ekmek yiyor. Çocuğunun ihtiyacını, yiyeceğini tarımdan sağlıyor. Yani tarım deyip geçmeyelim, sektörümüzü önemsiyoruz. İnşallah, tarımı iyi yerlere getireceğiz. Tarım denildiği zaman üstü açık bir fabrika. Dua edeceğiz. Allah inşallah, Türkiye'mizin, üreticimizin ve ihracatçımızın yüzüne bakacak. İyi bir yıl olacak inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
Çin EİB Hayrettin Uçak kiraz

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