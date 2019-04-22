Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin kiraz ihracatını artırmak için üreticilerle sürekli bir araya gelerek toplantılar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2018 yılında yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 300 milyon dolar olduğunu belirten Uçak, şöyle devam etti:

"Bu rakamda kirazın payı da 162 milyon dolardır. Bizim 76 bin ton civarında kiraz ihracatımız var. Biz burada kirazı özellikle Çin'e de pazarlamaya çalışıyoruz. Sadece 162 milyon dolarda kalmaya değil, biraz daha artırmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra Çin'e de girmeyi planlıyoruz. Bu konuyu Tarım ve Orman Bakanımızla da sürekli istişare ediyoruz. Çin'de kirazın çok değerli ve kıymetli, ikramlık bir ürün olduğunu biliyoruz. İnşallah, Çin pazarına gireceğiz. 76 bin ton kiraz ihracatımızı, 100 bin tona çıkarmayı planlıyoruz. 162 milyon dolarlık gelirimizi de 250-300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu hava şartlarına da bağlı bir durum."

"İhracatımızı daha iyi yerlere getireceğiz"



Uçak, Türkiye'nin ağırlık olarak kiraz ihracatı yaptığı ülkelerin Almanya, Rusya, Norveç, Hollanda ve Danimarka olduğuna dikkati çekti.