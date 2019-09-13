FİNANS

Türkiye, Kırgızistan'la finansal ilişkilerini güçlendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan: - "MKK ile Kırgız merkezi saklama kuruluşu arasındaki yakın ve güvene dayalı ilişkinin daha da güçlendirilmesi anlamı taşıyor" - "Kurulacak iş birlikleri Türkiye ve Kırgızistan arasında finansal ilişkilerin ve sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesine katkıda bulunacak"

İSTANBUL (AA) - Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kırgızistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CJSC), Türkiye ile Kırgızistan arasında finansal ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla iyi niyet anlaşması imzalandı.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, MKK'nin de üye olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği’nin (AECSD) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 5-6 Eylül tarihlerinde Kırgızistan Merkezi Saklama Kuruluşu (CJSC) ev sahipliğinde Bişkek’te gerçekleştirildi.

Organizasyonda, Genel Kurul toplantısı ile birlikte üye ülkeler arasında görüş alışverişi amaçlı konferans da düzenlendi.

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ile MKK direktörlerinden oluşan heyetin katıldığı toplantıda Türkiye ve Kırgızistan'ın saklama kuruluşları, MKK ile CJSC arasında mutabakat zaptı ve iyi niyet anlaşması imzalandı.

Anlaşma ile iki kurum arasında yakın ilişki ve iş birliklerinin geliştirilmesi, birlikte yürütülebilecek projeler ile Kırgızistan sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, Türkiye ile Kırgızistan arasında finansal ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Anlaşma, Türkiye'nin 2023 hedefleri ve İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında Türki Cumhuriyetlere verdiği önemi de gösteriyor.

- "Türkiye ve Kırgızistan arasında finansal ilişkilere katkı sağlayacak"

Açıklamaya göre, toplantıda yerel medya kuruluşlarının sorularını cevaplayan MKK Genel Müdürü Arıkan, anlaşmanın MKK ile Kırgız merkezi saklama kuruluşu arasındaki yakın ve güvene dayalı ilişkinin daha da güçlendirilmesi anlamı taşıdığını belirterek, kurulacak iş birliklerinin Türkiye ve Kırgızistan arasında finansal ilişkilerin ve sermaye piyasalarının daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Arıkan, programın konferans bölümünde ise MKK’nın 2023 vizyonu doğrultusunda günümüze kadar geçirdiği teknolojik gelişim ve dönüşüm hakkında tecrübe ve bilgi aktarımında bulundu. MKK’nın Ar-Ge lisansı ve kendi kaynakları ile geliştirdiği katma değerli ürün ve hizmetleri aktaran Arıkan, bu ürünleri üye ülkelerin kullanımına sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
finans Kırgızistan Merkezi Kayıt Kuruluşu

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