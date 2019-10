"Türkiye KOBİ’leri Asya-Pasifik bölgesine odaklanmalı"

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 21 Ekim (DHA) - Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova Türkiye KOBİ’lerinin Asya-Pasifik bölgesine odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Garakhanova, 381 milyar dolarlık hacim ile e-ihracat’ta lider konumda olan Asya Pasifik pazarından dijitalleşme oranı sadece yüzde 4 olan KOBİ’lerin dijitalleşmeye ağırlık vererek bu bölgeden kazançlı pay elde edebileceklerine dikkat çekti.

Dijital Marka Ajansı Mezo Digital’in araştırmasına göre 7.5 milyarı geçen dünya nüfusunun yüzde 57’si, 4.4 milyar insan internet kullanmakta. Günde 6.5 saatten fazlasını internette geçirmekte. Ticaretin artık internet ile uluslararası ölçekte daha kolay ve hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten araştırma; ücretsiz kargo, güvenli ödeme, farklı ürün temini, ücretsiz iade gibi etkenler ile kullanıcıları internet üzerinden alışverişe yönelttiğini ifade ederek günümüzde 2.8 milyar insanın e-ticaret harcaması yapmakta olduğunu belirtiyor.

Garakhanova, "Ülkemizde 2010’dan itibaren e-ticaretin başladığını ve bugün e-ticaret pazar hacminin 6.2 milyar dolar seviyesinde ve bunun sadece yüzde 10’u e-ihracat payını oluşturuyor" dedi ve ekledi:

"Türkiye ekonomisinin yüzde 90’ını oluşturan KOBİ’ler, ihracatın yüzde 55’ini gerçekleştirirken, ekonomimizin yüzde 10’unu oluşturan büyük ölçekli firmalar ise ihracatın yüzde 45’inden sorumlular. İhracatın hızlanması için büyük bir güç olarak karşımızda duran KOBİ’lerin ihracat potansiyelini kullanabilmiş değiliz. İç pazarda yaşanan daralmaya karşılık şu anda her sektör temsilcisinin ihracata ağırlık verdiği bir dönemden geçiyoruz ve ülkemizin 2023 yılında 226 milyar Dolarlık ihracata karşılık 10 milyar Dolarlık e-ihracat hedefi bulunmaktadır. Dijitalleşen dünyada tek bir platform üzerinden dünyanın her yerine satış yapıldığı bir dönemde e-ihracata ağırlık vermek gerekmektedir.”

E-ihracat’ta hazır giyimi sırasıyla, elektronik ve sağlık- güzellik kategorilerinin takip ettiğini ve dijitalde hedef ülkelere doğru pazarlama stratejileriyle ihracatın artırılabileceğini söyleyen Dr. Nabat Garakhanova, 2019 yılında 1.5 trilyon dolarlık e-ihracat harcamalarında Asya-Pasifik bölgesinin 321 milyar dolar pay aldığını ve bölgenin her yıl yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme performansı gösterdiğini ve KOBİ’lerin özellikle bu bölgeye ağırlık vermesi gerektiğini ifade ederek şu örneği veriyor;

“Örneğin; İngiliz hükümeti dijital yardım paketiyle 2020 yılına kadar dış ticarette 1 trilyon poundluk bir hacme ulaşmaya çalışıyor. ‘E-Danışmanlık Bankası’ isimli sistem aracılığıyla, e-ihracat alanında faaliyet göstermek isteyen firmalara yol gösteriyor. Yine dünyanın en büyük e-ihracatını gerçekleştiren Çin, bu hacmi yüksek tutabilmek için China Post isimli bir lojistik firma kurdu. Böylece lojistik faaliyetleri dörtte bir oranında düştü.”