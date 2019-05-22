FİNANS

Türkiye kongre turizminde de iddialı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye'de, üç yıl aradan sonra her birinin büyüklüğü 800 ile bin 200 kişi arasında değişen uluslararası 50 civarında toplantıya ev sahipliği yapılacak - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy: - "Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz. 2019 için sonbahar son üç yıla göre çok daha hareketli geçecek" - "Dünyadaki kongre ve toplantı turizminin büyüklüğü 650 milyar dolar. Türkiye olarak bu pastadan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Yürüyecek çok yolumuz var ama iddialıyız" - "MICE'da bu sene geçen yıla göre yüzde 100 artış bekliyoruz. İlaç, otomotiv, telekominikasyon, sigorta başta olmak üzere farklı sektörlerden 50 büyük grup ağırlayacağız"

AYŞE YILDIZ - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, kongre turizminde bu yıl yüzde 100 artış beklediklerini belirterek, "Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz." dedi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre turizmiyle ilgili güzel gelişmelerin yaşandığını, 2019'un son yıllara göre çok iyi olacağını söyledi.

İstanbul, Antalya ve Muğla'nın güçlü kongre destinasyonları olduğunu vurgulayan Ersoy, "Dünyadaki kongre ve toplantı turizminin büyüklüğü 650 milyar dolar. Türkiye olarak bu pastadan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Yürüyecek çok yolumuz var ama iddialıyız." diye konuştu.

Uluslararası turizm forumu MICE'da bu sene geçen seneye göre yüzde 100 artış beklediklerini aktaran Ersoy, ilaç, otomotiv, telekominikasyon, sigorta başta olmak üzere farklı sektörlerde, katılımcı sayısı 800 ila bin 200 kişi arasında değişen 50 grup ağırlayacaklarını vurguladı.

Grup turizminde ana pazarın Rusya ve Hindistan olduğuna işaret eden Ersoy, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri International MICE&Wedding Forum-IMWF2019'un çok verimli geçtiğine, katılımcıların Türk misafirperverliğine ve tecrübesine hayran kaldığına değindi.

Katılımcıların kaliteyi bizzat deneyimlediğini ifade eden Ersoy, "Organizasyonda, ülkemizin güzellikleri milyonlarca insana gösterildi. 60 firma çalıştı. 600 taşeron personel görev yaptı. Büyük kısmını işbirliği yaptığımız sponsorluklarla sağladık. Hepsini satın alsaydık 2 milyon avronun üzerinde bütçeye mal olurdu. Böyle bir rakamı ülke tanıtımı adına 4 günde harcamak çok önemli." dedi.

- "Uluslararası rekabetteki en iddialı sektörüz"

Ersoy, kongrede randevulu ikili görüşmeler yapıldığını, ileri tarihlerde yapılacak işlerin görüşmesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

"Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz. 2019 için sonbahar son üç yıla göre çok daha hareketli geçecek." diyen Ersoy, İstanbul'un tacın üstündeki elmas gibi dünyada kongre turizminin konuşulduğu şehir olduğunu söyledi.

Antalya'nın da turistik altyapısı, ulaşım kolaylığı, sunduğu servislerin kalitesi ve fiyat dengesiyle dünyada açık ara bir numara olduğuna işaret eden Ersoy, Bodrum ve Kapadokya'nın da doğal güzellikleriyle cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Kongre turizminde son yıllarda yaşanılan olumsuzlukların biraz geri ittiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Uçağın burnu havaya kalktı. 2019 sonbahar ve sonrası itibarıyla yavaş yavaş kaybettiğimiz pozisyonumuzu geri kazanıp üstüne de gideceğiz. Çünkü biz turizm sektörü olarak uluslararası rekabetteki en iddialı sektörüz. Bu bir özgüven ve farkındalık meselesi. Son yılların acısını inşallah 2019 sonbaharı itibarıyla çıkarmaya çalışacağız."

Ersoy, kongre turizminde katılımcıların uçak ve konaklama masraflarını şirketlerin karşıladığı için normal turiste göre alışverişte çok daha fazla para harcandığını dile getirdi. Ayrıca belirli meslek gruplarında yetkin isimler olduğu için de alım gücünün yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
kongre turizmi MICE Necip Fuat Ersoy

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