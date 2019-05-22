Türkiye kongre turizminde de iddialı

AYŞE YILDIZ - Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, kongre turizminde bu yıl yüzde 100 artış beklediklerini belirterek, "Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz." dedi. Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre turizmiyle ilgili güzel gelişmelerin yaşandığını, 2019'un son yıllara göre çok iyi olacağını söyledi. İstanbul, Antalya ve Muğla'nın güçlü kongre destinasyonları olduğunu vurgulayan Ersoy, "Dünyadaki kongre ve toplantı turizminin büyüklüğü 650 milyar dolar. Türkiye olarak bu pastadan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Yürüyecek çok yolumuz var ama iddialıyız." diye konuştu. Uluslararası turizm forumu MICE'da bu sene geçen seneye göre yüzde 100 artış beklediklerini aktaran Ersoy, ilaç, otomotiv, telekominikasyon, sigorta başta olmak üzere farklı sektörlerde, katılımcı sayısı 800 ila bin 200 kişi arasında değişen 50 grup ağırlayacaklarını vurguladı.

Grup turizminde ana pazarın Rusya ve Hindistan olduğuna işaret eden Ersoy, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri International MICE&Wedding Forum-IMWF2019'un çok verimli geçtiğine, katılımcıların Türk misafirperverliğine ve tecrübesine hayran kaldığına değindi. Katılımcıların kaliteyi bizzat deneyimlediğini ifade eden Ersoy, "Organizasyonda, ülkemizin güzellikleri milyonlarca insana gösterildi. 60 firma çalıştı. 600 taşeron personel görev yaptı. Büyük kısmını işbirliği yaptığımız sponsorluklarla sağladık. Hepsini satın alsaydık 2 milyon avronun üzerinde bütçeye mal olurdu. Böyle bir rakamı ülke tanıtımı adına 4 günde harcamak çok önemli." dedi. - "Uluslararası rekabetteki en iddialı sektörüz" Ersoy, kongrede randevulu ikili görüşmeler yapıldığını, ileri tarihlerde yapılacak işlerin görüşmesinin gerçekleştirildiğini aktardı. "Türkiye, artık kongre turizminde iddialı. Kongre turizmiyle ilgili talebin arttığını görüyoruz. 2019 için sonbahar son üç yıla göre çok daha hareketli geçecek." diyen Ersoy, İstanbul'un tacın üstündeki elmas gibi dünyada kongre turizminin konuşulduğu şehir olduğunu söyledi.