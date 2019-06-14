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"Türkiye koy zenginliğiyle her ülkeyle rekabet edebilecek güçte"

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz koylarında, yat yoğunluğu yaşanıyor - İMEAK Bodrum DTO Şube Başkan Yardımcısı Fatih Öztarakçı: - "Türkiye bugün koy zenginliği ve çeşitliliğiyle dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilecek güçte ve çapta bir ülke. Dünyada isim yapmış bir Gökova Körfezi'miz var. Bu alanlar yatçılarımızın uğrak alanı" - "Bodrum'a daha fazla yatın gelmesi ve bölgedeki ticaretin canlanması bizim için önemli. Bodrum koyları uluslararası turizm arenasında ve yatçılık camiasında bütün ülkelerle rekabet edebilecek derecede güzel bir bölge. O yüzden biz bu kitlenin daha da artacağına inanıyoruz"

ALİ BALLI - Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz koylarında yat yoğunluğu yaşanıyor.

İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası Şube Başkan Yardımcısı Fatih Öztarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un sadece Türkiye değil, dünya çapında bir yatçılık destinasyonu olduğunu söyledi.

Bölgenin her yıl dünyanın 30 farklı milletinden misafir ağırladığına değinen Öztarakçı, "Coğrafi anlamda da Doğu Akdeniz çanağında yer alan bir ülkede yaşıyoruz." dedi.

Bodrum'a bu yıl gelen ve sezonda gelecek yat sayısının geçtiğimiz yıla oranla çok daha fazla olduğunu anlatan Öztarakçı, şöyle konuştu:

"Biz zaten bu yoğunluğa alışkınız, hiç de yabancı değiliz. Artık her geçen gün Bodrum markasının uluslararası turizm ve yatçılık arenasındaki marka değeri daha da yükseliyor. Bizler oda temsilcileri, kurum yöneticileri olarak en büyük misyonumuz, bu bölgenin uluslararası deniz turizminden aldığı payı daha da fazlalaştırıp, katma değerimizi daha da yükseltmek. Çalışmalarımız hep bu doğrultuda."

Öztarakçı, Türkiye'nin özellikle 2015 yılından sonra bir yükselişe geçtiğini, bu yıldan da oldukça umutlu olduklarını belirtti.

Gelecek yıl için de umutlu olduklarını anlatan Öztarakçı, "Bodrum'da deniz yoğunluğu daha da artacak. Dışarıdan gelen mega yatların dışında, iç pazarda sahip olduğumuz ahşap guletlerimiz de yoğunluk oluşturacak. Dünyanın en büyük ahşap yat filosuna sahibiz. Burada iyi bir canlılık bekliyoruz." diye konuştu.

- "Dünyada isim yapmış Gökova Körfezimiz var"

Türkiye'nin 8 bin 333 kilometrekarelik bir deniz alanına sahip olduğunu aktaran Öztarakçı, şunları söyledi:

"Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ege Bölgesi'nde yer alan bir coğrafyada yaşadığımız için, Antalya'dan Kuşadası kıyı şeridine kadar zengin koy çeşitliliğimiz var. Bu koy çeşitliliği aynı zamanda yatçılık için de bir cazibe merkezi. Türkiye bugün koy zenginliği ve çeşitliliğiyle dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilecek güçte ve çapta bir ülke. Dünyada isim yapmış bir Gökova Körfezi'miz var. Bu alanlar yatçılarımızın uğrak alanı. Bodrum'un dünyanın en ünlü insanları tarafından ziyaret edilmesi, ünlü mega yat sahiplerinin, ünlü insanların mega yatlarıyla bu bölgeye gelmesi artık yeni kitlelerin harekete geçmesinde yeterli bir sebep."

Yat turizminin, daha çok alım gücü yüksek müşteri profilinin tercih ettiği bir seyahat modeli olduğunu ifade eden Öztarakçı, "Artık bu aydan itibaren koylarımızda her geçen gün yat, mega yatlarda ve guletlerimizde ciddi bir yoğunluk oluşacak." dedi.

Bodrum'a gelen yatların bölgedeki esnaf için de oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Öztarakçı, şöyle devam etti:

"Bölgeye gelen bir mega yat ortalama ihtiyaç listesi doğrultusunda 32-33 farklı sektörü besliyor. Bunlar deniz turizminin kendi başındaki aktivasyonları haricinde, bölgedeki işletmecilere ya da bölge esnafımıza da katkı sağlıyor. O yüzden bizde bunları önemsiyoruz. Bodrum'a daha fazla yatın gelmesi ve bölgedeki ticaretin canlanması bizim için önemli. Bodrum koyları uluslararası turizm arenasında ve yatçılık camiasında bütün ülkelerle rekabet edebilecek derecede güzel bir bölge. O yüzden biz bu kitlenin daha da artacağına inanıyoruz."

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