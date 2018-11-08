"Türkiye, ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, 2002'de belki amatör kümede top koşturuyordu. Türkiye, 2018'de ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye'nin başında öyle bir liderlik var ki ülkemizin başındaki bu liderlik, artık şampiyonlar liginde." dedi.

Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üretim yapan şehirleri ziyaret programı kapsamında Bursa'nın ilk ziyaret ettikleri il olduğunu belirten Albayrak, "Bursa, Türkiye'nin sadece sosyal, kültürel, tarihsel incisi değil, ekonominin de incisi şehirlerimizin başında geliyor. İstanbul'dan sonra ki İstanbul, ayrı bir statüde Türkiye'nin en büyük ihracat kapasitesi, cari fazlası itibarıyla da birinci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bursa, Türkiye ihracat kapasitemizin yaklaşık 15 milyar dolarlık hacmini karşılıyor. Bu, çok ciddi bir rakam. Bu noktada, net olarak 5 milyar dolarlık ticaret fazlası veren bir şehrimiz. Tabii Bursa, tarihten bugüne birçok ilklere, başarılara imza atmış bir şehir ama bugün toplantıda da ifade ettim; Türkiye, 2002'de belki amatör kümede top koşturuyordu. Türkiye, 2018'de ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye'nin başında öyle bir liderlik var ki ülkemizin başındaki bu liderlik, artık şampiyonlar liginde."