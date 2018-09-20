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Türkiye Lojistik Merkezler Politika ve Stratejisi Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "Diğer bakanlıklarımızla sıkı iş birliğiyle ticaretin kolaylaşması adına her türlü projeyi hayata geçiriyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bunlardan birisi de lojistik"

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Diğer bakanlıklarımızla sıkı iş birliğiyle ticaretin kolaylaşması adına her türlü projeyi hayata geçiriyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bunlardan birisi de lojistik." dedi.

Metin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen "Türkiye Lojistik Merkezler Politika ve Stratejisi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak "en kolay ticaret, en güvenli ticaret" sloganıya hareket ettiklerini söyledi.

Güvenli ve kolay ticaretin sonucu olarak ticaret hacminin de arttığına değinen Metin, "Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik her birimimiz çalışma gösteriyor. Diğer bakanlıklarımızla da sıkı iş birliğiyle ticaretin kolaylaşması adına her türlü projeyi hayata geçiriyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bunlardan birisi de lojistik." diye konuştu.

Metin, tedarik zinciri içerisinde önemli bir aşama olan lojistik sektörünün depolama, nakliye ve gümrük işlemleri gibi tüm unsurlarını ticareti hızlı yapabilmek adına bir arada toplayıp basitleştirmek gerektiğini belirtti.

Lojistik konusuna, hizmet sektörü olması yönüyle de önem verdiklerine işaret eden Metin, şunları kaydetti:

"Hizmet sektöründe lokomotif sektör olan turizmden sonra lojistik sektörü geliyor. Son yıllarda Türkiye’deki gelişimine baktığımızda 2 milyar dolarlık yabancı yatırımı çeken bir sektördür. Kargo kapasitesinin son 10 yılda 4 kat arttığını görüyoruz ve konteyner sayısının da ciddi oranlarda arttığını görüyoruz. Gayri safi hasılada yüzde 14'lük bir pay alan lojistik sektörü, 400 bin kişiye yakın bir istihdam da sağlıyor."

Metin, Dünya Bankası tarafından yayımlanan 160 ülkenin lojistik performanslarının incelendiği raporda Türkiye’nin 47. sırada olduğuna değinerek, bunun ülkenin potansiyelini ve kabiliyetini yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en önemli geçiş güzergahında olduğuna dikkati çeken Metin, şöyle devam etti:

"Lojistik potansiyelimizle dünyada rekabet edebileceğimize inanıyorum. Bu tedarik zinciri içindeki organizasyonu iyi başarırsak dünya ticaretindeki rekabet şansımız daha da yükselir. Her yönüyle değerlendirdiğimizde avantajları çok olan bir coğrafyadayız. Enerji başta olmak üzere mal ticareti konusunda önemli bir kavşak noktasıyız. Türkiye’nin her yerinden 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Bu ülkelerin profili incelendiğinde dünya ticaretinin yüzde 60'ının döndüğü bir pazardan bahsediyoruz. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık ticaretin tam merkezindeyiz."

Metin, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinden de bahseden Metin, Türkiye'nin proje kapsamında belirlenen koridorlarda önemli bir noktada olduğunu anlattı.

Dünya ticaretinin batıdan doğuya doğru kaydığına işaret eden Metin, "Gelecek doğuda. Hedef küresel düzeyde hizmet verecek lojistik merkezleri kurmak ve buralarda hizmet verecek firmalar oluşturmak." ifadesini kullandı.

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Fatih Metin Türkiye Lojistik Merkezler Politika ve Stratejisi Çalıştayı

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