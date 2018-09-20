Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Diğer bakanlıklarımızla sıkı iş birliğiyle ticaretin kolaylaşması adına her türlü projeyi hayata geçiriyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bunlardan birisi de lojistik." dedi.

Metin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen "Türkiye Lojistik Merkezler Politika ve Stratejisi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak "en kolay ticaret, en güvenli ticaret" sloganıya hareket ettiklerini söyledi.

Güvenli ve kolay ticaretin sonucu olarak ticaret hacminin de arttığına değinen Metin, "Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik her birimimiz çalışma gösteriyor. Diğer bakanlıklarımızla da sıkı iş birliğiyle ticaretin kolaylaşması adına her türlü projeyi hayata geçiriyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bunlardan birisi de lojistik." diye konuştu.

Metin, tedarik zinciri içerisinde önemli bir aşama olan lojistik sektörünün depolama, nakliye ve gümrük işlemleri gibi tüm unsurlarını ticareti hızlı yapabilmek adına bir arada toplayıp basitleştirmek gerektiğini belirtti.