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Türkiye-Macaristan İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Türkiye'yi ekonomik olarak sağlam görüyoruz. Çok güçlü bir lideri ve hükümeti var. NATO kapsamında müttefik bu iki ülkenin iş birliği, başarılı sonuçlar ortaya koyar" - "Batı dünyasında belirsizlik, hem iş alanında hem de siyasette çok etkin rol oluyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Türkiye'yi ekonomik olarak sağlam görüyoruz. Çok güçlü bir lideri ve hükümeti var. NATO kapsamında müttefik bu iki ülkenin iş birliği, başarılı sonuçlar ortaya koyar." dedi.

Orban, Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuştu.

Macaristan'a yatırım yapan ve istihdam sağlayan iş adamlarını tebrik eden Orban, "Türkiye'yi ekonomik olarak sağlam görüyoruz. Çok güçlü bir lideri ve hükümeti var. NATO kapsamında müttefik bu iki ülkenin iş birliği, başarılı sonuçlar ortaya koyar." dedi.

Orban, Macar yatırım ajansında 8 büyük proje görüşüldüğünü ve yakın gelecekte yarım milyar dolarlık yatırım gerçekleşeceğini bildirdi.

İkili ticarette potansiyelin "olağanüstü" olduğunu belirten Orban, karşılıklı Eximbankaları vasıtasıyla faaliyet gösteren şirketlere uygun krediler sağlanacağını kaydetti.

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- "Vergileri azaltacak ve ekonomik büyümeyi canlandıracağız"

Viktor Orban, Macaristan'ın şimdiden 2019 yılı bütçesini hazırladığına işaret ederek, "Macaristan'ın ekonomik olarak daha fazla büyümesi için rekabetçiliğini artırmamız gerekiyor. Vergileri azaltacak ve ekonomik büyümeyi canlandıracağız." diye konuştu.

Batı dünyasında siyasi dilin, sosyal medya ve göçmenler gibi çeşitli nedenlerle hırçınlaştığını belirten Orban, "Ülkelerde küresel siyaset düşüncesi, ulusal siyasete dönüyor. Brexit gibi çok önemli değişimler yaşanıyor. Batı dünyasında belirsizlik, hem iş alanında hem de siyasette çok etkin rol oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, söz konusu belirsizliklerin siyasi aktörleri de olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Avrupa'da vatandaşlar emniyet ve güvenlik talep ediyor. Macaristan olarak biz de kendi yolumuzu arıyoruz." dedi.

Macar modelini emniyeti, huzuru, güvenliği, istihdamı ve ücretleri artırmak üzerine kurduklarını anlatan Orban, ülkede işsizliği tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Budapeşte Türkiye-Macaristan İş Forumu Viktor Orban

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