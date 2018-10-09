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Türkiye-Macaristan İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türk firmalarımız gerçekten Macaristan'da ciddi yatırımlar yapmakta ve planlamaktadır. Aynı şekilde Macar firmaların da teknoloji odaklı projelerde özellikle Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını, bu fırsattan yararlanacaklarını düşünüyoruz. Her iki ülkenin de menfaatine olacaktır bu yatırımlar" - "Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin gecikmesi en çok iş adamlarımıza sıkıntı yaratmaktadır. Bu doğrultuda lobi faaliyetlerinizi artırmanızı bekliyoruz"

BUDAPEŞTE (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk firmalarımız gerçekten Macaristan'da ciddi yatırımlar yapmakta ve planlamaktadır. Aynı şekilde Macar firmaların da teknoloji odaklı projelerde özellikle Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını, bu fırsattan yararlanacaklarını düşünüyoruz. Her iki ülkenin de menfaatine olacaktır bu yatırımlar." dedi.

Pekcan, Budapeşte'de düzenlenen Türkiye-Macaristan İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Forumun, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Pekcan, "İlişkilerimizin bugünkü seviyeye gelmesinde sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüleri kadar iş adamlarımızın da katkıları büyüktür. Ziyaretimiz vesilesiyle farklı sektörlerden çok sayıda iş adamımız son senelerde yakaladığımız sinerjiyi nasıl daha üst seviyeye taşıyabileceğimiz, farklı sektörlerdeki ilişkileri nasıl çeşitlendirebileceğimiz konusunda muhataplarıyla bir araya gelme ve yeni projeler geliştirme şansı bulacaklar." diye konuştu.

Pekcan, yapılacak iş görüşmeleri neticesinde iki ülke arasında ticari ve ekonomik bağların daha da artarak yeni boyutlara geçeceğini ümit ettiğini vurguladı.

Macaristan ve Türkiye arasında ticaret hacminin 2017 yılı itibarıyla 2,6 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın da öngörüleriyle 5 milyar sonra da 6 milyar dolar hedefi kondu bu ziyaretimizde. İş adamlarının bu rakamları gerçekleştirmesi için bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Pekcan, bakanlık olarak özel nitelikli teknoloji serbest bölgeleri kurmayı planladıklarına işaret ederek, "Bu serbest bölgelerde özellikle uluslararası şirketlerin operasyonlarını sürdürmeleri açısından çok cazip fırsatlar ve imkanlar sunacağız." dedi.

Bu amaçla tüm düzenlemelerin özel sektör talepleri göz önüne alınarak yapılacağını, bu bölgelerin vergiden muaf tutulacağını, özel sektör tarafından yönetileceğini ve mali destekler sağlanacağını anlatan Pekcan, "Bu yeni nesil teknik bölgelerde bilişim, yazılım, enformasyon teknolojisi ve yüksek teknoloji ürünlerine yatırım yapacak, Avrupa'nın yanı başında küresel yatırımcıları bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, bu doğrultuda 11 Nobel ödüllü bilim insanına sahip bir bilim ülkesi olan Macaristan firmalarının kurulacak "teknoloji seralarında" mutlaka yer almalarını istediklerini, burada hem yüksek katma değerli son teknoloji ürünler üretileceğini, hem de 3'üncü ülkeler için ortak projeler geliştirileceğini söyledi.

Tüm Macar firmalarını kurulacak teknoloji seralarına yatırım yapmaya davet eden Pekcan, "Türk firmalarımız gerçekten Macaristan'da ciddi yatırımlar yapmakta ve planlamaktadır. Aynı şekilde Macar firmaların da teknoloji odaklı projelerde özellikle Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını, bu fırsattan yararlanacaklarını düşünüyoruz. Her iki ülkenin de menfaatine olacaktır bu yatırımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil toplum örgütlerine, lobi faaliyetlerini Gümrük Birliği'nin güncellenmesi aşamasında daha etkin rol oynamaya çağıran Bakan Pekcan, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin gecikmesi en çok işadamlarımıza sıkıntı yaratmaktadır. Bu doğrultuda lobi faaliyetlerinizi arttırmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Pekcan, Türkiye ile Macaristan'ın derin kültürel bağlarının iş dünyasının 3'üncü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirmesine potansiyel sağladığını anımsatarak, "Afrika kıtası başta olmak üzere 3'üncü ülkelerle ortak işler yapabiliriz. Bu mekanizmaların özel sektör tarafından kurulmasını talep ediyoruz ve bu mekanizmalara bakanlık olarak önlerini açmak için her türlü desteği vereceğimizi bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Budapeşte ekonomik Macaristan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticari türkiye

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