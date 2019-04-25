"Türkiye-Macaristan ticaret hacminde hedefimiz 6 milyar dolar"

İZMİR (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacminde hedeflerinin 6 milyar dolar olduğunu belirterek bunun için ciddi bir sistem kurduklarını belirtti.

İzmir Ticaret Odasında düzenlenen "Macaristan Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Matis, ülkesi ile Türkiye arasındaki siyasi iş birliğinin çok iyi olduğunu belirtti.

İki ülke arasında stratejik ortaklık olduğuna dikkati çeken Matis, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar dolar. Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminde hedefimiz 6 milyar dolar. Bunun için çok ciddi bir sistem kurduk. Yaklaşık 30 kişiyle sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise dost ülke Macaristan'dan bir heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macar firmaların tüm ihtiyaçlarını AB ülkelerinden çok daha uygun koşullarla Türkiye'den temin edebileceğini anlatan Kızılgüneşler, "Rakamları artırmak elimizde. Birlikte çalışarak ülkelerimiz arasındaki dış ticareti daha yüksek seviyeye taşıyabiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Macaristan-Türkiye ilişkileri üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

