"Türkiye makarna ihracatında ikinci sırada"

İSTANBUL (AA)- Türkiye’nin makarna ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 4,3’lük artışla 613 bin tona yükselirken, değer artışı yüzde 3 ile sınırlı kalarak 287 milyon dolar oldu.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nden (MÜSAD) yapılan açıklamada, yılın ilk altı ayındaki makarna ihracat rakamlarının, markasız ürün ihracatının sektörde neden olduğu kaybı bir kez daha gözler önüne serdiği bildirildi. Makarna ihracatı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre miktar olarak yüzde 15,1’lik düşüşle 74 bin ton, değer olarak ise 14’lük düşüşle 35 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tonajdaki artışa karşın, ihracat gelirinin daha düşük oranda artması, birim fiyattaki düşüşten kaynaklandı. Ortalama ton başına birim fiyat geçen yılın ilk altı ayında 474 dolar iken, bu yılın aynı döneminde birim fiyat yüzde 1,3’lük düşüşle 468 dolara geriledi. Haziran 2018’de 470 dolar olan ton fiyatı ise haziranda yüzde 1,3 artışla 476 dolar oldu.

Türkiye’de yıllık ihtiyacı karşılamaya yeterli buğday üretimi yapılmasına karşın, makarna üretiminde ihtiyaç duyulan durum buğdayındaki üretim açığı, ithalatla kapatılıyor. Durum buğdayı ithalatı bu senenin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 47’lik artışla 451 bin ton, değer olarak ise yüzde 59,1’lik artışla 124,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.