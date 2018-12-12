SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye, geçen yıl 2016'ya göre, gelen patent başvuru sayısındaki yüzde 24,9'luk artışla dünya fikri mülkiyet sıralamasında ilk 20 ülke arasında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan "Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2018" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde patent başvuruları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 3,17 milyona ve marka başvuruları yüzde 30 yükselerek 9,11 milyona ulaştı.

Dünya genelinde en çok patent başvurusu yapılan ofis Çinli SIPO olurken, bunu sırasıyla ABD, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin ofisleri takip etti.

Türkiye'de, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvurular geçen yıl 2016'ya göre yüzde 24,9 artarak 8 bin 555'e çıktı. Türkiye, patent başvuru sayısı bakımından 20. sırada yer aldı.

Türkiye'nin ofisine yapılan başvuru sayısında 3 yıl üst üste 2 haneli artış gerçekleşti. Türkiye, söz konusu dönemde dünya fikri mülkiyet sıralamasında ilk 20 ülkenin ofisleri arasında patent başvuru sayısını en çok artıran ofis oldu.