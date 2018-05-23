Türkiye Martta en çok doğal gazı Rusya’dan aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mayıs (DHA) - Türkiye’nin doğalgaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 4 milyar 725 milyon metreküpe indi. Türkiye, Martta en çok doğalgazı Rusya’dan aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “2018 Mart Ayı Doğalgaz Sektör Raporu”na göre, geçen yıl martta 5 milyar 81 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 7.0 azaldı ve 4 milyar 725 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 779 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 946 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl Mart ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 448 milyon metreküple Rusya’dan alındı. Bu ülkeyi, 739 milyon metreküple İran, 591 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

